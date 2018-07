Han har kørt en forrygende sæson så langt, Michael Valgren.

I foråret var han måske cykelsportens mest formstærke rytter, hvilket flotte sejre i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race samt en fjerdeplads i klassikeren Flandern Rundt i den grad bevidner.

Men i årets Tour de France er den 26-årige thybo tilbage i rollen som hjælper. Og dog - for håbet om endnu en stor Valgren -triumf denne sommer lever.

»Inderst inde drømmer jeg også om at kunne tage en etapesejr i Touren. Jeg ved også, at jeg får et par chancer i løbet af denne Tour, og så det er bare med at gribe dem, hvis det passer. Men ellers er det all-in for Jakob (Fuglsang, red.). Det skylder vi ham, sådan som han har været kørende.«

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Og Valgren har allerede udset sig de etaper, hvor han måske skal på eventyr.

»13. og 14. etape ser ret spændende ud for mig. Det er ihvertfald der, jeg har fået en fri rolle,« fortæller den blonde Astana-dansker, der dog ser frem til at arbejde for Jakob Fuglsangs drøm om Tour-podiet.

»Jeg glæder mig lidt til det, for det er et stykke tid siden, at jeg har kørt kun som hjælperytter. Nu har jeg shinet, og så skal der være plads til nogle andre.«