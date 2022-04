TV 2-seerne fik sig noget af en overraskelse, da Mathias Norsgaard kom frem på skærmen efter Paris-Roubaix.

Frustrationen lyste ud af den danske cykelrytter i det opsigtsvækkende interview, umiddelbart efter han havde tilbagelagt 257 modbydelige kilometer.

»Jeg ved jo godt, at jeg er god til det her cykelløb (Paris-Roubaix, red.), men du skal også bare have det mentale med … der er flere andre ting derude, der ikke spiller, og det kommer jeg ikke til at sige på tv, fordi så er jeg nok fyret på mandag,« sagde Mathias Norsgaard til TV 2s Søren Reedtz, efter han havde forklaret, at han under løbet fik overrakt en cykel af sit hold, han åbenbart ikke måtte køre på.

Over for B.T. uddyber Movistar-rytteren nu, hvad der egentlig var skyld i hans enorme frustration, på trods af at han endte på 28.-pladsen, som rakte til pladsen som dagens bedste dansker.

24-årige Mathias Norsgaard kæmpede i mange måneder med følgerne af sit dobbelte benbrud. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere 24-årige Mathias Norsgaard kæmpede i mange måneder med følgerne af sit dobbelte benbrud. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Faktisk var han meget tæt på at skrotte det hele flere gange undervejs.

»Jeg var tæt på at stå af mange gange, fordi jeg var frustreret,« siger Mathias Norsgaard om den dårlige kommunikation med sit hold undervejs i løbet.

»Det er nok det, der har ødelagt allermest under løbet, for på et tidspunkt var jeg så langt væk fra at være i zonen. Mit hoved spillede mig et puds. Det er nok det, der frustrerer mig allermest.«

Danskeren havde en plan om at ramme dagens morgenudbrud. Det lykkedes ikke.

I stedet endte han i den forreste del af feltet og måtte senere lade sig falde tilbage.

Problemet var bare, at han mistede orienteringen i løbet undervejs, så han faktisk ikke anede, hvilken slutplacering han fik.

»Når man så ikke rigtig får nogen opdatering undervejs, så syntes jeg, det bliver for meget,« siger den 24-årige dansker, der nævner sprogbarrieren som en af grundene til, at sportsdirektør og rytter gik galt af hinanden.

»Der bliver sagt 'venga venga vamos' i øret på mig. Der skal være fart på, men der må også godt være kommunikation en gang imellem. Jeg havde nok ikke læst det godt nok.«

Derfor havde Norsgaard slet ikke nogen idé om, at det var gået så godt, som det egentlig gjorde.

»Da jeg kommer i mål, tror jeg, jeg ligger omkring nummer 60. Min fornemmelse var, at jeg kørte med gruppettoen. Selvom jeg godt vidste, at jeg var bedste dansker, for Mads P. var stået af, og Asgreen havde jeg overhalet,« siger Mathias Norsgaard.

»Det er først en time efter, jeg lagde mærke til, at vi kørte om en top-15-plads. Det perspektiv kan jeg trods alt tage med til næste år.«

Norsgaard kørte i mål i samme tid som løbets nummer 14, Jordi Meeus, hvilket gør danskeren stolt.

Men frustrationerne fyldte i momentet – især også på grund af den famøse episode med cyklen, han slet ikke måtte køre på.

»Jeg var frustreret, fordi jeg føler, at der er lang vej endnu, før vi har en klassikerkampagne, der spiller 100 procent,« siger Norsgaard.

Historisk set er danskerens spanske Movistar-mandskab et hold skabt til etapeløb og især grand tours, hvor der er fuldstændig styr på setuppet.

Men i forårets endagsløb halter det gevaldigt efter.

Dylan van Baarle fra Ineos Grenadier vandt Paris-Roubaix. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Dylan van Baarle fra Ineos Grenadier vandt Paris-Roubaix. Foto: THOMAS SAMSON

»Det kommer nok af, at der i rigtig mange år ikke har været resultater i Flandern Rundt og Paris-Roubaix, men det føler jeg, det er tid til.«

Og så er det oplagte spørgsmål jo, hvordan hulen det kunne gå så galt, at Mathias Norsgaard fik stukket en cykel i hånden af sit hold, som han slet ikke måtte bruge i det hårde brostensløb i søndags.

Men det har han stadig ikke fået svar på.

»Jeg fandt faktisk ikke ud af noget,« svarer Mathias Norsgaard.

»Jeg var rimelig afbalanceret, da jeg kom tilbage til bussen. Jeg valgte at parkere den lidt. Der var ikke nogen grund til at få uvenner. Men det er klart, at det ikke havde været brugbart på nogen måde, da jeg snakkede med Søren Reedtz.«

»Det havde skabt min egen død. Måske vi tager en snak i næste uge.«

Mathias Norsgaard var ude for en skrækulykke, kort efter han skrev under med spanske Movistar.

Det krævede blandt andet en række operationer, og danskeren skulle igennem et sandt mareridt for at komme i topform igen.

Du kan genlæse historien her.