Cykelløbet Strade Bianche blev vundet af belgiske Wout van Aert, som havde sigtet efter succes i løbet.

Der var 37 grader i det nordlige Italien gennem det meste af dagen, da World Touren i cykling lørdag blev genstartet efter coronapausen med grusløbet Strade Bianche.

Sejren gik til Jumbo-Visma-belgieren Wout van Aert, som havde overskud til at køre fra Jakob Fuglsang (Astana) og de øvrige favoritter op ad en bakke mod slutningen.

Han peger på væske som nøglen.

Dagen i dag var lang og fyldt med lidelser. Ingen havde det godt, og varmen var opslidende. Jeg fokuserede på at drikke og køle mig selv ned, og så var der noget tilbage til sidst, siger han i vinderinterviewet.

Van Aert så velkørende ud gennem det meste af løbet, hvor rytterne skulle mase sig 184 kilometer gennem den ene støvsky efter den anden.

Da van Aert satte angrebet ind, kunne ingen følge med. Heller ikke Davide Formolo (UAE) og Maximilian Schachmann (Bora), som kørte i mål et halvt minuts tid efter belgieren.

Angreb er altid det bedste forsvar. I de tidligere versioner af løbet har jeg set, at det giver en fordel, siger van Aert.

Sejren i den nye grusklassiker, som kom på løbsprogrammet i 2007, stryger helt op i toppen blandt Wout van Aerts største sejre i landevejskarrieren.

Den tidligere crossverdensmester vandt også en etape i Tour de France sidste år, før han udgik efter et alvorligt styrt på en enkeltstart.

En sejr i Tour de France var stort, men Strade Bianche er et af de fedeste løb i kalenderen. Jeg forelskede mig i løbet for to år siden, og det var et af mine mål at vinde det, siger belgieren.

Coronakrisen har skubbet en lang række cykelløb til anden halvdel af 2020. Strade Bianche køres under normale omstændigheder i marts, og det samme gælder Milano-Sanremo.

Cykelmonumentet er flyttet til næste lørdag og bliver dermed første monument i kalenderen i 2020.

Ugen efter køres Lombardiet Rundt, før Liège-Bastogne-Liège, Flandern Rundt og Paris-Roubaix venter senere på året.

/ritzau/