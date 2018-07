Bjarne Riis' ambitiøse og meget konkrete planer - som forleden blev afsløret her på bt.dk - om et dansk World Tour-hold, der på sigt skal kunne gøre sig i Tour de France, har sat gang i tankeværket blandt B.T.s Tour-udsendte.

Hvordan kunne et rent dansk Tour-mandskab se ud i 2021? Den tanke har B.T. leget med og er kommet frem med dette bud:

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

Jakob Fuglsang

Riis vil gøre Fuglsang til Tour-vinder - så selvfølgelig hører dansk cyklings kølerfigur til på et dansk Tour-hold. I 2021 vil han være fyldt 36 år, og i cykling kan man stadig godt gøre sig gældende i klassementet, når man er tættere på 40 end 30 år - spørg bare 38-årige Alejandro Valverde.

Foto: MARCEL VAN HOORN Vis mere Foto: MARCEL VAN HOORN

Michael Valgren

Er allerede i absolut verdensklasse, og hans udviklingskurve vil være støt stigende de næste par år. Er toptrænet i at passe på Fuglsang i alle slags terræner - og vil også være en kandidat til et par etapesejre.

Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Foto: SEBASTIEN NOGIER

Jesper Hansen

En af de få danske fuldblods-bjerggeder - han skal selvfølgelig også med. Nøjagtig som i årets Tour, ville fynboen skulle være blandt de sidste ved Fuglsangs side, når stigningsprocenterne bliver tocifrede.

Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Foto: PHILIPPE LOPEZ

Magnus Cort

Er klassementet ikke længere aktuelt, vil Cort kunne gøre sig gældende i massespurterne. Men tag ikke fejl, Cort er også en gevinst for en kaptajn - han er en allrounder, der kan sætte et toptempo forrest i feltet, og han kan også godt udføre et stykke arbejde, når det går opad.

Foto: ERIC FEFERBERG Vis mere Foto: ERIC FEFERBERG

Søren Kragh Andersen

Endnu én af nutidens store fremtidshåb. Søren Kragh får i år sin Tour-debut som 23-årig, og om et par år vil han sandsynligvis være blandt cykelsportens mest attraktive ryttere. Endnu en allrounder, der kan udføre mange opgaver under et Tour de France.



Niklas Eg

Niklas Hvem? Det er der måske en enkelt eller to, der tænker. Men noter navnet, for her har vi endnu én sjældne danske bjergeksperter. den 23-årige Trek-ryttere debuterede i år i Giro d'Italia, og i Abu Dhabi Tour i februar slog han på den afsluttende bjergetape topnavne som Fabio Aru, Rui Costa og Diego Ulissi, og han endte under et minut bag vinderen, Alejandro Valverde.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Mads Würtz Schmidt

Den randrusianske tempoekspert skal da også med. Han fik sin Giro d'Italia-debut i år - og Tour-debuten kommer nok også inden længe. En rytter med ekspertise i enkeltstart er der altid brug for på et hold.