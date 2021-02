De forårskåde danske cykelfans fik sig søndag noget af en overraskelse, da de blændede op for årets første World Tour-cykelløb.

Midt på de flade ørkenveje i Forenede Arabiske Emirater var der nemlig et uventet dansk comeback på første etape af UAE Tour.

'Saxo Bank' stod der på lænden af rytterne fra storholdet DSM, der sidste år gik under navnet Team Sunweb og har de danske profiler Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen på holdkortet.

»Jeg er sikker på, at det for mange danske cykelfans vækker gode minder, når Saxo Banks navn og logo igen dukker op på holdtrøjer,« forklarer pressechef Lasse Lilholt fra den danske storbank.

Cykelsæsonen er for alvor skudt i gang med World Tour-løbet UAE Tour. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Cykelsæsonen er for alvor skudt i gang med World Tour-løbet UAE Tour. Foto: GIUSEPPE CACACE

Det velkendte logo på den attraktive 'Amager-nummerplade'-placering sikrer masser af tv-tid, og så kan de danske seere passende drømme sig tilbage til Saxo-storhedstiden.

Med den daværende ejer Lars Seier Christensen i spidsen var banken i årene 2008-2015 hovedsponsor for Bjarne Riis' mandskab, der gjorde et dansk cykelhold til et af verdens bedste.

Nu er Lars Seier Christensen fortid i banken, Bjarne Riis er færdig som teamchef, men Saxo Bank er altså tilbage – og hvorfor så det?

»Saxo Bank opkøbte i 2019 hollandske BinckBank – og ud over mere end 350.000 nye kunder og mange dygtige kollegaer fulgte der flere cykelsponsorater med i købet,« siger Lasse Lilholt og fortsætter:

Saxo Bank og Bjarne Riis hænger sammen i danskernes cykelbevidsthed, men nu er storbanken blevet sponsor for et tysk team. Foto: Nils Meilvang Vis mere Saxo Bank og Bjarne Riis hænger sammen i danskernes cykelbevidsthed, men nu er storbanken blevet sponsor for et tysk team. Foto: Nils Meilvang

»Vi har med glæde overtaget forpligtelserne på sponsoraterne, og derfor er Saxo Banks navn og logo atter at finde i cykelsporten.«

Søren Kragh Andersen skal altså forsøge at jagte nye Tour de France-triumfer med den danske storbank på ryggen, men sponsoratet er større end det.

Faktisk får den danske bank sit helt eget løb opkaldt efter sig.

Forårsklassikkeren E3, der markerer begyndelsen på den flamske cykeluge, skifter navn til E3 Saxo Bank Classic. Løbet køres fredag 26. marts.

Danske Søren Kragh Andersen, der i 2020-sæsonen vandt to etaper i Tour de France, er en af de bærende kræfter på DSM-mandskabet. Vis mere Danske Søren Kragh Andersen, der i 2020-sæsonen vandt to etaper i Tour de France, er en af de bærende kræfter på DSM-mandskabet.

Også Benelux-storløbet BinckBank Tour, det største etapeløb i Belgien, Holland og Luxembourg, kommer på den ene eller anden måde til at få et dansk udtryk, da hele BinckBanck-selskabet på sigt skal rebrandes til at hedde Saxo Bank.

Dog kommer Lasse Lilholt og resten af Saxo Bank med et forbehold – indtil videre løber sponsoraterne i cykelverdenen kun for den kommende sæson.