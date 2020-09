Cecilie Uttrup Ludwig vil kæmpe med om "de sjove placeringer" på VM-rute med masser af højdemeter.

Mens de fleste af sprinterne formentlig kører i en stor bue uden om årets VM i landevejscykling, har klatrerne svært ved at få armene ned.

En hård rute med stejle stigninger og masser af højdemeter venter rytterne, og det passer danske Cecilie Uttrup Ludwig godt.

- Det ser ikke så ringe ud endda. Det glæder mit lille bjerggedshjerte, siger hun efter onsdagens præsentation af ruten.

- Jeg synes, det tegner godt. Jeg tror, at det ligger godt til mig med en ret hård stigningsprocent. Jeg tror ikke, det bliver samlet, lad os sige det sådan.

Den Internationale Cykelunion (UCI) meddelte onsdag, at byen Imola og regionen Emilia-Romagna i det nordlige Italien var valgt som vært.

Unionen har haft travlt med at finde en ny vært, efter at Schweiz i august trak sig på grund af landets coronarestriktioner og forbud mod større forsamlinger.

Der var to krav til en ny vært. Det skulle være i Europa og byde på terræn for de bjergglade ryttere, som det oprindeligt var planen i Schweiz.

Valget faldt på ruten, der for mændenes vedkommende er 259,2 kilometer lang og byder på næsten 5000 højdemeter, mens kvinderne skal køre 144 kilometer og samlet 2750 højdemeter.

- Jeg tror ikke, det er den eneste mulighed, der kommer for mig i karrieren. Men det ligner en ret flot mulighed. Hvis man har gode ben, og det hele spiller, så tror jeg, at det er en god mulighed, siger hun.

Den 25-årige dansker har tidligere kritiseret UCI for ofte at fjerne det mest spektakulære ved ruterne, når det gjaldt kvindernes løb.

Men i år kører mænd og kvinder samme omgang, om end kvinderne kører færre.

- Det glæder mig. Det kan vi lide, så lad os fortsætte med det, siger hun.

Ruten rummer blandt andet to hårde stigninger med en gennemsnitlig stigningsprocent på ti procent, før det hele afgøres på Imolas racerbane, der er kendt fra Formel 1.

Her drømmer Cecilie Uttrup Ludwig om at sidde med fremme i finalen, men meget afhænger af præstationen i kvindernes Giro d'Italia, som køres fra 11. til 19. september.

- Jeg håber jo, at jeg kommer rigtig godt ud af Giroen. Hvis jeg kommer godt ud af den, tror jeg, at jeg har en fin chance. Alt kan ske under et VM, men jeg håber, at jeg kan være deroppe og kæmpe med om de sjove placeringer, siger hun.

Sidste år blev Uttrup nummer 30 ved VM i Yorkshire i England. Året forinden blev hun nummer 23.

Kvindernes linjeløb køres 26. september - dagen før herrernes.

/ritzau/