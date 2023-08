Søndag leverede danske Cecilie Uttrup Ludwig cykelløb i høj, høj klasse.

Så høj klasse, at hun oksede sig så hurtigt gennem gaderne i Glasgow, at hun kørte en dansk VM-bronzemedalje hjem.

Og undervejs blev der kørt et så hårdt og intenst ræs, hvor Uttrup Ludwig selv var særdeles aktiv med utallige forceringer på de stejle bakker, at danskerens krop sagde fra.

Det fortæller en stolt, rørt og tårevædet VM-medaljetager til TV 2 Sport efter medaljeoverrækkelsen.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

»Jeg brækkede mig faktisk ret mange gange. Det var et virkelig, virkelig hårdt cykelløb. Jeg var tom for energi med ret mange omgange igen, men vi blev ved med et køre igen og igen og igen,« lyder det fra Uttrup Ludwig, der var uhyre tæt på at køre sig til en VM-sølvmedalje.

For kun få meter fra målstregen blev hun overhalet med centimeter af Tour de France-vinderen Demi Vollering, der snuppede andenpladsen og sølvet bag guldvinderen Lotte Kopecky.

Det kalder Uttrup Ludwig for 'noget pis', men hun afviser, at hun er skuffet over, at det blev bronze i stedet for sølv, da tanken simpelthen var tom.

Uttrup Ludwig var en af tre danske kaptajner på det danske landshold. Emma Norsgaard styrtede slemt og udgik, mens Amalie Dideriksen tidligt faldt fra favoritterne.