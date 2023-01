Lyt til artiklen

Hun er en af dem, der har stillet sig i front for kampen om en mere professionaliseret kvindecykling.

Og udviklingen har gået efter Cecilie Uttrup Ludwigs hoved, for nu kan langt flere leve af sporten, som samtidig har fået bedre rammer.

Hos Politiken fortæller hun, at det er blevet nemmere økonomisk set at være kvindelig profrytter – ja, faktisk udbrød hun 'Er du vimmer …, da hun fik spørgsmålet.

»Se bare på vores grundløn, som nu er på 32.000 euro pr. sæson. Vi har en World Tour, minimumsløn og er sikret tv-tid. Hele nøglen til at gøre cykling for kvinder mere synlig er tv. Det blevet hot, at de store hold for mænd også har den kvindelige pendant«, siger hun til avisen.

Podierne fik flittigt besøg af den danske rytter. Foto: TERJE PEDERSEN

Den populære rytter blev dansk mester på landevej, fik en etapesejr og blev samlet nummer syv i Tour de France, vandt etapesejr og blev samlet vinder af Tour of Scandinavia, scorede en sjetteplads i Giro d’Italia, blev nummer fem ved VM samt fik yderligere syv top-10-placeringer.

2023 kan få svært ved at leve op til de flotte resultater, men hun vil give det et skud.

I hvert fald er hun klar til at komme i arbejdstøjet i Girona, hvor hun bor og træner til den nye sæson.