Jonas Vingegaard skal hjælpe stjernerne til sejr i Vueltaen, men drømmen er selv at blive klassementrytter.

Den 23-årige danske cykelrytter Jonas Vingegaard får sin grand tour-debut, når han fra tirsdag indfinder sig i feltet, der skal køre årets lidt forkortede Vuelta a España.

Som debutant på stjernespækkede Jumbo-Visma, som med Primoz Roglic og Tom Dumoulin har to af løbets største favoritter, er Vingegaards rolle entydig. Menuen lyder på 18 etaper som loyal hjælperytter.

Den rolle glæder den danske klatrer sig til at udfylde i en grand tour. Men det betyder ikke, at karrieredrømmen går i retning af luksushjælper eller løjtnant. Slet ikke.

- Jeg vil helt sikkert gerne køre min egen chance i grand tours i fremtiden, og jeg tror også, det er det, holdet påtænker, lyder det med en blanding af jysk ydmyghed og stålsat tro på eget talent.

For selv om stjernerne Roglic, Dumoulin og Steven Kruijswijk alle er tæt på eller har passeret 30 år, er der formentlig endnu nogle gode år i dem.

Men med sine blot 23 år er den bjergglade danskers udløbsdato noget længere væk end sin erfarne kollegers. Og han har faktisk en følelse af, at det hollandske storhold har store planer med ham.

Når Roglic, Dumoulin og Kruijswijk ikke er på holdet længere, så er det måske nok mig, der skal tage over. Jeg håber helt klart, at jeg skal tage over for dem og køre min egen chance i grand tours, lyder det fra Vingegaard.

- Det er også derfor, jeg gerne vil lære en hel del i denne grand tour og i de næste, jeg skal køre.

Nu kan han fra nærmeste hold beskue, hvordan Roglic og Dumoulin gebærder sig under en grand tour. Ganske vist glippede Tour de France-sejren for Roglic i 11. time i år, men han er forsvarende Vuelta-vinder.

Tom Dumoulin har tidligere vundet Giro d'Italia og har også været på podiet i Tour de France.

- Jeg tænker, det må være et af de bedste hold at være på og lære af de store stjerner. Dem er der efterhånden mange af, så der er mange at lære fra, siger Vingegaard, der ikke forventer mange muligheder for at udspørge sine læremestre undervejs i Vueltaen.

- Det bliver nok mest noget med at holde øje med, hvad de gør. Selvfølgelig kan man godt spørge, hvis der er noget, man er i tvivl om. Men ellers er det bare at se, hvad de gør, hvordan de går til det hele.

Som mere udpræget klatrer end tempospecialist kommer den unge dansker nok også til at skele lidt mere til sin slovenske kaptajn end sin hollandske ditto på de spanske landeveje de kommende uger.

- Hvis jeg skal sammenligne mig med en af de to, er det Roglic, for han er mere eksplosiv, som jeg selv er. Han er bedre på de længere stigninger, end jeg er, så det skal jeg lære. Men Dumoulin er mere den her udholdenhedstype, siger Jonas Vingegaard.

I første omgang drømmer thyboen om at se en af sine kaptajner bestige øverste trin på podiet i Madrid om knap tre uger. Og på vejen dertil kan han erfare, hvad der kræves for at nå derop.

- Jeg er nok mest spændt på at se, hvordan jeg reagerer på de tre uger i alt, forklarer danskeren.

- Altså at se hvordan jeg har det i den tredje uge, om jeg overhovedet er i stand til at hjælpe, eller om jeg er fuldstændig smadret og sidder i gruppetoen hver dag.

/ritzau/