Cykelverdenen har mistet et lovende talent.

Den belgiske cykelrytter Stef Loss døde mandag som følge af de kvæstelser, han pådrog sig under cykelløbet Memorial Alfred Gadennes i hjemlandet søndag.

Han blev bare 19 år.

Ulykke skete, da en gruppe ryttere blev ledt ud på en forkert rute af en rutevagt, hvorefter cykelrytterne kørte ud på en offentlig vej.

Det var her, at det gik galt. Rytterne Jonas Bresseleers, Ruben Apers og den dræbte Stefan Loss blev alle ramt af en varevogn, hvilket altså endte med at koste Stefan Loss livet.

Én af dem, der også var med i gruppen var August Nerland fra Norge, som efterfølgende har beskrevet den forfærdelige ulykke.

»Vi kom fra en mindre vej og skulle krydse en større vej med en '70-zone', så bilisten kom i høj hastighed. Vi troede, at vi stadig var på ruten. Det var næsten, som man ser i film: Bilen kom med fuld fart, og han (Stef Loos red.) blev slynget flere meter op i luften,« udtalte nordmanden til ProCycling.

Samtidig har August Nerland rettet en skarp kritik af arrangørerne, fordi de forulykkede ryttere ventede i 20 minutter, før der kom en ambulance.

After a terrible accident yesterday, the Belgian U23 rider Stef Loos (19 years) passed away. We want to express our deepest condolences to his family, friends and the whole Acrog Pauwels team. Our @LS_U23 rider @Ruben_Apers was also badly injured, but he is out of danger now. pic.twitter.com/tddQJTW7Vp — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 18, 2019

»Vi så, der var en ambulance til løbsstarten, men der kom ingen ambulance fra feltet, da det skete. Han lå der i hvert fald 20 minutter før, der kom nogen, og da var det ikke arrangørens ambulance. Det er virkelig kritisk. Det er for dårligt.«

Cykelholdet Lotto Soudal, der selv fik en rytter påkørt, har efterfølgende været ude og kondolere.

'Efter en forfærdelig ulykke, er den belgiske U23-rytter Steff Loss afgået ved døden. Vi ønsker at udtrykke den dybeste kondolence til hans familie, venner og hele hans hold,' skriver de.

Jonas Bresseleers og Ruben Apers, som også blev påkørt af varevognen, er meldt udenfor livsfare.

Ifølge flere medier, herunder CyclingNews, er der igangsat en politiundersøgelse af ulykken.