Bare 22 år.

Så gammel blev cykelrytteren Björg Lambrecht, efter han tidligere på måneden kørte galt i Polen Rundt.

Lotto Soudal har meddelt, at det var en svær leverskade, der gjorde udslaget, og nu er der kommet nærmere detaljer frem om, hvad der fik Björg Lambrecght til at miste herredømmet på de regnglatte veje.

Ifølge Cyclingnews.com har myndighederne i Polen efter samtaler med andre ryttere på ruten fundet frem til, at Björg Lambrecht kort inden sit styrt, hvor han ramte ind i nogle betonrør i vejkanten, kørte henover nogle reflekser, der lyser vejene op.

Belgian Bjorg Lambrecht døde tidligere i august.

Og det var altså de her nedgravede reflekser på 10 gange 10 centimeter, der var årsag til, at han kørte galt. For nok er de gravet ned, men de rager 1,8 cm op.

Det er meningen, at de her reflekser i mørke skal vejlede folk om, hvor vejen går hen - og altså være en hjælp. Det blev det modsatte for Lambrecht.

»To UAE Emirates-ruttere, som sad tæt på ham, så ham køre henover en af de her reflekser, der er placeret på overfladen af vejen,« siger anklager Malwina Szendzielorz-Pawela ifølge cyclingnews til polske medier.

»Og som resultat af det mister han kontrollen over sin cykel og kører pludselig først til højre og så til venstre. Det er sørgeligt, at de her ressourcer, som er tiltænkt at hjælpe med at undgå ulykker, kan forårsage sådan en tragedie,« tilføjer Szendzielorz-Pawela.

Bjorg Lambrechts kiste.

Bjorg Lambrecht forulykkede på tredje etape af løbet.

Arrangørerne havde derfor besluttet, at hans tidligere holdkammerater fra Lotto Soudal fik foræret sejren på fjerde etape.

Han var kun i gang med sin anden sæson som professionel.

Bjorg Lambrecht var betragtet som et af Belgiens største talenter.