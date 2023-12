Jan Ullrich har oplevet en nedtur, som de færreste sportsfolk kan matche.

Tyskeren blev dopingafsløret efter at have vundet store sejre, bl.a. i Tour de France, men doping blev ikke hans eneste misbrug.

Han har tidligere fortalt, hvordan både alkohol og stoffer tog magten fra ham og var ved at slå ham ihjel.

I den nye tv-dokumentar 'Jan Ullrich – Der Gejagte' fortæller den i dag 50-årige cykelpensionist, at han i den mørke periode jagtede nye kick efter karrierstoppet.

Det kom til udtryk ved at forsøge at slå en verdensrekord for at ryge flest cigaretter på en dag.

»Engang forsøgte jeg at sætte verdensrekord. Jeg røg 700 cigaretter på en dag. Det er mig en gåde, hvordan jeg kunne holde ud så længe,« lyder det fra Ullrich i udsendelsen.

Rygning - især i den mængde - er ekstremt sundhedsfarligt, og det var ikke det eneste, han udsatte kroppen for.

»Jeg kunne drikke mere og mere whisky, sniffe mere og mere kokain. Mange andre mennesker havde slået sig selv ihjel.«

I sommerhuset på Mallorca ramte han den absolutte bund, da familien forlod ham, og i dag er han lykkelig for, at have kæmpet sig tilbage til overfladen.

Jan Ullrich blev anholdt på Mallorca, da det stod helt galt til. Politiet greb ind, da han blev anmeldt for at bryde ind hos naboerne. Foto: Lliteres/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jan Ullrich blev anholdt på Mallorca, da det stod helt galt til. Politiet greb ind, da han blev anmeldt for at bryde ind hos naboerne. Foto: Lliteres/EPA/Ritzau Scanpix

Han ser dokumentaren som en slags terapi, og han har tidligere udtalt, at han drømmer om at se sine børn vokse op.

Der kan man ikke udstikke sådanne udfordringer til sig selv.

Ullrich blev Tour de France-mester i 1997, men titlen blev frataget, da han blev taget for doping.