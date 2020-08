Yderst uhyggelige scener udspillede sig lørdag under cykelløbet Lombardiet Rundt.

På tv-billederne kunne man således se, hvordan det belgiske stortalent Remco Evenepoel under dagens etape på en nedkørsel styrtede på en bro, hvorefter han røg flere meter ned i en kløft.

Der gik derfor et gys gennem de fleste, da rytteren ikke var til at se, mens hans cykel var det eneste, der var tilbage på broen.

Heldigvis kunne Italiensk tv hurtigt berette, at Evenepoel var ved bevidsthed, og han blev kort efter båret ind i en ambulance fikseret på en båre.

Deceuninck - Quick Step Belgium rider Remco Evenepoel is helped by staff member and medical staff as he lies down after crashed during the 114th edition of the giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 231 km cycling race from Bergamo to Como on August 15, 2020. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Deceuninck - Quick Step Belgium rider Remco Evenepoel is helped by staff member and medical staff as he lies down after crashed during the 114th edition of the giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 231 km cycling race from Bergamo to Como on August 15, 2020. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO

Den blot 20-årige belgier var sammen med Jakob Fuglsang i førergruppen af det traditionsrige cykelløb, da han styrtede på vej ned ad den teknisk vanskelige nedkørsel fra Muro di Sormano.

Her var det i et venstresving, at vejen snævrede ind ved en bro, og Deceuninck-Quick-Step-rytteren kunne ikke nå at rette op. Kort tid efter fløj han ud over siden af broen. D

Klokken 17.16 blev det så officielt bekræftet, at rytteren var ved bevidsthed.

Belgierens hold Deceuninck-QuickStep kunne klokken 17.22 oplyse, at Evenepoel er blevet tilset af læger og nu er på vej til hospitalet i en ambulance.

Alt imens kører det italienske cykelløb videre, hvor blandt andet danske Jakob Fuglsang er med blandt de forreste.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Opdateres...