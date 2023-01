Lyt til artiklen

»Jeg stikker dig foran dine børn!«

Sådan lød det angiveligt i slutningen af 2021, da cykelstjernen Mark Cavendish og hans kone gennemlevede et sandt mareridt.

Maskerede mænd brød ind i familiens hus, hvor begge parrets børn var hjemme, og de truede sig med en kniv til en række værdifulde tyvekoster.

Nu, godt et år efter den frygtelige episode, er sagen kommet for retten i det engelske - og uhyggelige detaljer har set dagens lys efter retssagens første dag.

Det beretter Daily Mail efter tirsdagens møde i retten.

Midt om natten den 27. november vågnede Mark Cavendish af lyde i hjemmet, mens han lå i sin seng med konen Peta og parrets yngste barn på tre år.

Fordi Cavendish var ved at komme sig efter alvorlige skader fra et styrt på cyklen, var det konen, der kiggede efter, hvad lydene var, fortalte anklager Edward Renvoize.

»Hurtigt kom der tre skikkelser løbende mod hende, og hun råbte, at hendes mand skulle gå tilbage i soveværelset.«

Det fik Mark Cavendish til at lede efter en panik-alarm, men hurtigt sprang flere af røverne på ham - og så udspillede et sandt mareridt sig.

»De slog ham og sagde, han skulle slukke alarmen. En af dem trak en kniv og truede med at stikke ham ned foran hans børn,« fortæller advokaten og tilføjer, at røverne bad om at finde de to svinedyre Richard Mille-ure, som de i sidste ende tog afsted med.

Alt imens var Cavendish' kone i færd med at beskytte parrets treårige, som hun holdt under dynen, så barnet ikke skulle se, hvad der skete i rummet, lyder det.

I retten fortalte Renvoize desuden, at røveriet virkede særdeles planlagt - flere biler var inden røveriet kørt forbi parrets hjem, inden en bil parkerede, slukkede lyset og fire mand steg ud og nærmede sig huset.

Med fra røveriet fik gerningsmændene to ure, to telefoner, et pengeskab og en kuffert.

En mands DNA er ifølge anklageren fundet på stedet, og han erklærer sig skyldig, mens to andre navngivne tiltalte nægter sig skyldige - to andre mænd er også involveret, lyder det.

Daily Mail skriver, at retssagen ventes at vare to uger.