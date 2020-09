Den forsvarende verdensmester Chloé Dygert var i gang med at forsvare sin VM-titel. Men den 23-årige amerikaner styrtede voldsomt og fik en grim skade.

Et styrt, der skete efter cirka 25 kilometer på ruten efter hun ellers lå rigtig godt. Faktisk var hun den bedste, men det fik et autoværn sat en grum stopper for.

Det var under en nedkørsel, det gik galt. Chloé Dygert fik alt for meget fart på, og i sit forsøg på at holde cyklen på asfalten, mistede hun kontrollen og kørte ud over autoværnet.

Noget, der især gik hårdt ud over det ene knæ. For under styrtet ramte det autoværnet, hvilket betød, at det blev skåret op, og adskillige læger hastede da også til for at hjælpe den 23-årige cykelstjerne, der var i store smerter. Vi skal advare om stærke billeder!

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

På trods af det grimme styrt er Chloé Dygert ved bevidsthed, og hun kan kommunikere. I første omgang fik hun behandling på stedet, så i en ambulance og så gik turen med fly.

»Hun er blevet fløjet til akutafdelingen på hospitalet i Bologna,« siger hendes træner Kristin Armstrong til Cyclingnews.

»Lægerne var meget bekymrede for det dybe sår i benet, fra da hun ramte autoværnet. Det er forfærdeligt og kvalmende, og det bliver hårdt for Chloé at komme tilbage,« siger Kristin Armstrong, der dog trøster sig med, at cykelstjernen er i gode hænder.

Lige nu er hendes familie ikke med på hospitalet, men cykeltræneren håber, den 23-årige kvinde snart kan få besøg af blandt andet sin far, hvis ikke situationen omkring coronavirus gør det for besværligt.

Chloé Dygert modtog førstehjælp med det samme. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Chloé Dygert modtog førstehjælp med det samme. Foto: MARCO BERTORELLO

Heldigvis har hun et stort og godt hold omkring sig, fortæller træneren. Hun håber, Chloé Dygert en dag kan få vendt situationen til noget positivt.

»Det er i den grad et alvorligt uheld, men det bliver noget hun forhåbentlig kan se tilbage på og sige, hun var heldig på flere måder. Det kunne have været langt mere alvorligt,« siger træneren.

Det var hollandske Anna van der Breggen, der vandt torsdagens VM i enkeltstart.

Danske Emma Norsgaard Jørgensen blev nummer syv.