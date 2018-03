Vi advarer om stærke billeder.

Mark Cavendish kom ud for et uhyggeligt styrt i årets første klassiker, Milan San Remo.

I et løb, hvor 33-årige Vincenzo Nibali fik opfyldt sin italienske drøm, da han blev første rytter over stregen, styrtede Cavendish nemlig ikke langt fra mål i et meget uhyggeligt styrt, som du kan se øverst i artiklen.