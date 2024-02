For et år siden var den unge dansker Albert Philipsen en dreng som mange andre.

Den kun 16-årige Holte-gut havde godt nok et helt særligt talent, men det havde verden ikke fået øje på. Endnu.

For i dag vil alle have fingrene i den unge mand, der fyldte 17 år i september og har været klodens nok mest ombejlede talent i sin aldersklasse.

Alt vendte på hovedet under en særlig uge i august, som Albert Philipsen aldrig glemmer.

»Det er nok det vildeste, jeg har oplevet i mit liv,« fortæller cykeltalentet til B.T.

Under VM-ugen i skotske Glasgow chokerede Albert Philipsen nemlig cykelverdenen – og måske også sig selv.

Først smadrede han al konkurrence lørdag 5. august, da han blev historiens yngste juniorverdensmester. Som ensom majestæt krydsede han målstregen mere end et minut inden den nærmeste forfølger.

Men det var ikke slut. For Albert Philipsen er lige så god på en moutainbikecykel som på landevejen.

Albert Philipsen kørte alene over målstregen i Glasgow, da han blev juniorverdensmester i linjeløb. Foto: Jan Brychta/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Albert Philipsen kørte alene over målstregen i Glasgow, da han blev juniorverdensmester i linjeløb. Foto: Jan Brychta/AP/Ritzau Scanpix

Fem dage senere blev den danske juvel nemlig også juniorverdensmester i mountainbike, hvilket endegyldigt gjorde ham til et cykelfænomen og det varmeste navne i hans aldersklasse.

»Det år, jeg har haft, har virkelig gjort en stor forskel i mit professionelle og personlige liv. Det er en ny verden, man skal vænne sig til. Folk kender ens navn,« siger Albert Philipsen og kalder det »overvældende.«

»Nu kan jeg blive stoppet af folk, der kender mig, på en cykeltur. Det har jeg ikke prøvet før. Det er også helt nyt at lave interviews med medier. Jeg har bare været vant til at fokusere på at cykle.«

VM-ugen i Skotland pyntede gevaldigt på Albert Philipsens cv. Men trofæskabet var i forvejen godt fyldt.

Alene i 2023 blev Albert Philipsen også junioreuropamester i enkeltstart. I Danmark vandt han både linjeløbet og enkeltstartsdisciplinen i junior-DM.

Men han hængte også alle andre til tørre i mountainbike og i cykelcross – her blev han dansk juniormester i begge discipliner.

Det fuldstændig surrealistiske år gjorde selvfølgelig Philipsen til en attraktiv herre på alverdens største cykelhold.

Og i løbet af sommeren begyndte tilbuddene at vælte ind, indtil han valgte at skrive kontrakt med storholdet Lidl-Trek fra 2025 og fire år frem.

»Jeg snakkede både med Mads Pedersen og Skjelmose, inden jeg skrev under med Lidl-Trek,« fortæller Albert Philipsen om danskerne, der kører for holdet.

»Jeg vil ikke sige, at de lokkede. Men de er klart en brik i spillet i forhold til, hvor jeg endte. Det er vigtigt at have gode folk omkring sig, så det gør selvfølgelig en fordel at have to erfarne danskere på holdet.«

Det er gået hurtigt – meget hurtigt – for Albert Philipsen.

»Jeg har haft en dejlig offseason, hvor jeg kunne falde lidt ned, slappe af og vende mig til de nye omstændigheder, der er kommet. Så den er faldet ind.«

Heldigvis har han nået at fordøje det vanvid, han har været en del af i 2023.