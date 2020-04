Forsvarende Tour-vinder Egan Bernal er mere motiveret end nogensinde til det udskudte Tour de France.

Når Egan Bernal (Team Ineos) skal forsøge at forsvare sin titel som vinder af sidste års Tour de France, bliver det ikke i juni og juli som ellers planlagt.

Coronapandemien fik onsdag Tour-arrangøren ASO til at udskyde løbet, så det nu køres fra 29. august til 20. september i stedet.

Udskydelsen betyder, at Bernal må gentænke sit træningsprogram for at kunne forsvare titlen i verdens største cykelløb, skriver han på Instagram.

- Vi har fire en halv måned til at komme 100 procent i form igen. Det er tid til at gentænke al træning og begynde forfra med mere motivation end nogensinde for at nå til den dato i den bedste form, skriver han.

Han vil nu arbejde med sit hold, Team Ineos, for at ramme topformen i slutningen af august i stedet for midt på sommeren.

- Der er lang tid endnu, men det er klart, at jeg med Team Ineos vil fortsætte med at arbejde hårdt, roligt og med en masse tålmodighed og intelligens, så vi kan stille til start igen med en vished om, at vi har gjort det rigtige, skriver han.

Bernal blev sidste år den første colombianer i historien til at vinde Tour de France. I en alder af blot 22 år vandt han foran holdkammeraten Geraint Thomas og Jumbo-Vismas Steven Kruijswijk.

Årets udgave af det traditionsrige franske cykelløb skulle oprindeligt køres fra 27. juni til 19. juli, men blev rykket på grund af coronaudbruddet, der har ramt Frankrig hårdt.

/ritzau/