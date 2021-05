'Det er med stor sorg, at vi må annoncere, at vores rytter fra Luxembourg Claire Faber, var udsat for et frygteligt trafikuheld.'

Sådan skriver Andy Schleck-CP NVST Immo-Losch på Instagram, efter at en af cykelholdets ryttere har været en del af en voldsom ulykke.

Under en træningstur kørte en uopmærksom bilist ind i den 22-årige cykelrytter, der kom susende afsted på en nedkørsel.

Ulykken betyder, at hun ikke stiller op til Festival Elsy Jacobs-løbet, men det er langtfra det, der fylder hos holdet og familien lige nu. Det er noget langt værre.

Claire Faber har nemlig været igennem en længere operation på et hospital i Luxembourg og har pådraget sig flere voldsomme brud og beskadiget sin kæbe, kraveben og ribben.

Og sammenstødet har været så voldsomt, at det lige nu er umuligt at sige noget om, hvornår den unge kvinde kan sætte sig på cyklen igen.

Det er også umuligt at sige noget om, hvorvidt hun får permanente skader.

'Lige nu ved vi ikke, hvor lang tid genoptræningen efter hendes skader vil tage. Alle vores tanker er med Claire og hendes familie, og vi håber, at Claire kommer sig fuldstændigt,' skriver holdet endvidere på Instagram.

»Hun har fået alvorlige skader, men hun er ved bevidsthed. Nu må vi bare håbe på det bedste,« siger holdets sportsdirektør Tjarco Cuppens ifølge mediet TageBlatt.

Claire Faber er regerende U23-mester i Luxembourg både i linjeløb og enkeltstart.