Geraint Thomas følte sig i topform, inden et styrt førte til Giro-exit. Skanningsbilleder viser et lille brud.

Det piner cykelrytteren Geraint Thomas, at han tirsdag har været nødsaget til at trække sig fra det italienske cykelløb Giro d'Italia.

Den tidligere Tour de France-vinder følte sig nemlig ekstremt godt kørende, inden et styrt mandag smadrede drømmen om Giro-sejr.

Det siger Ineos-kaptajnen på holdets hjemmeside.

- Det er så frustrerende. Jeg havde lagt så meget arbejde i det her løb. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og jeg var i lige så god - hvis ikke bedre - form, end da jeg vandt Tour de France, lyder det fra Thomas.

Den 34-årige rytter vandt Touren i 2018.

Han havde også regnet med at skulle køre Tour de France i år. I stedet valgte Ineos dog at satse på sidste års Tour-vinder, Egan Bernal.

Derfor var Thomas' helt store mål en triumf i Giroen.

Umiddelbart inden starten på mandagens 3. etape styrtede han dog i den neutrale zone, da han kørte over en drikkedunk. Han formåede at halse sig i mål, men kørte over målstregen over 11 minutter efter favoritterne.

Tirsdag morgen viser skanningsbilleder, at han har fået et lille brud på sit bækken. Derfor anbefalede lægerne ham at trække sig.

- Jeg havde virkelig håbet på at kunne starte i dag. Jeg vågnede og ville gerne stille til start sammen med drengene og i det mindste hjælpe dem med at gå efter etapesejre i de kommende dage.

- Men inderst inde vidste jeg også, at der var noget, der ikke føltes rigtigt, så vi lavede nogle ekstra skanninger. På en måde gør det beslutningen lettere, at der er et brud, siger Geraint Thomas på Ineos' hjemmeside.

/ritzau/