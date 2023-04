Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jonas Vingegaard har brug for hjælp. Uvurderlig hjælp, faktisk.

For når den danske cykelstjerne skal forsvare sin Tour de France-sejr til sommer, skal han endnu en gang stå over for sin helt store rival Tadej Pogacar, som de seneste måneder har virket nærmest urørlig på cyklen.

Og der ville ikke være noget at sige til, hvis Jumbo-Visma-kaptajnen har kigget rundt i holdbussen en ekstra gang de seneste uger og spurgt efter den slovenske stjerne Primoz Roglic.

Danskerens holdkammerat har nemlig vist storform i foråret, og selv om det for længst er meldt ud, at sloveneren skal køre Giro d'Italia og ikke Tour de France, udelukker Frans Maassen, der er sportsdirektør i Jumbo-Visma, nu ikke at ændre i planerne for at give Vingegaard en gylden Tour-hjælp.

Jonas Vingegaard og Primoz Roglic har tidligere hjulpet hinanden til store sejre. Blandt andet her ved sidste års Critérium du Dauphiné. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jonas Vingegaard og Primoz Roglic har tidligere hjulpet hinanden til store sejre. Blandt andet her ved sidste års Critérium du Dauphiné. Foto: MARCO BERTORELLO

»Normalt er det sikkert, men man kan aldrig udelukke det helt. Ting ændrer sig hele tiden. Efter planen kommer Primoz ikke til at køre Touren, for han skal fokusere på Giroen nu. Det er hans største mål,« siger Frans Maassen til B.T. og tilføjer:

»Men selvfølgelig kan det ske, at vi må ændre planen.«

26-årige Jonas Vingegaard fortalte allerede i marts, at han gerne så Roglic som en vigtig hjælperytter under dette års Tour de France.

Også selv om det hollandske storhold for flere måneder siden lagde en plan om, at de to holdkaptajner skal jagte hver sin Grand Tour-sejr.

»Vi lavede en plan i vinter. Primoz kører for at vinde Giroen, og Jonas kører for at vinde Touren. Det er planen nu. Jeg håber, at Jonas kommer til at være i sin bedste form nogensinde til Touren. Det forsøger vi at ramme med ham, og så ser vi, hvor langt vi når,« afslutter Frans Maassen.

Onsdag satte Jumbo-Visma-chefen i øvrigt ord på den Paris-Nice-nedtur, som den danske Tour-helt rendte ind i for blot en måned siden.

Her brugte han blandt andet 'personlige årsager' som én af forklaringerne på, at danskeren ikke var i nærheden af at køre lige op med Tadej Pogacar i det prestigefyldte cykelløb.

Næste gang, Jonas Vingegaard skal i aktion, er ved det franske etapeløb Critérium du Dauphiné til juni.