Spanieren Mikel Iturria tog karrierens største sejr på 11. etape, hvor feltet lod en udbrydergruppe køre væk.

Den spanske cykelrytter Mikel Iturria (Euskadi-Murias) sled sig onsdag til en stor triumf på 11. etape af Vuelta a España.

Iturria gik til angreb med 25 kilometer til målstregen i Urdax, og det lykkedes den 27-årige spanier at holde hjem og tage karrierens med afstand største triumf.

Spanieren fra det lille Euskadi-Murias-mandskab har aldrig tidligere været i nærheden af så stort et resultat.

Onsdagen bar præget af et stort udbrud, der fik slået et hul kort efter starten på den 180 kilometer lange etape.

Forspringet til hovedfeltet blev stort og endte i sidste ende på 18 minutter og 35 sekunder.

Ingen af udbryderne udgjorde en trussel i klassementet, hvor slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fortsat indtager en klar førsteplads.

Med 25 kilometer tilbage af den kuperede etape stak Mikel Iturria og fik slået et hul til resten af udbrydergruppen, hvor ingen umiddelbart havde lyst til at bruge kræfter på at optage forfølgelsen.

Det betød, at Iturria i første omgang fik slået et hul på 45 sekunder.

Bagved begyndte ryttere på skift at rykke, og lidt senere blev en femmandsgruppe samlet og indledte en hård jagt på Iturria.

Med syv kilometer tilbage havde spanieren et hul på 14 sekunder til den hårdt jagtende kvintet.

For hvert tråd kom sejren nærmere, og med to kilometer til målstregen var forspringet fortsat intakt.

Men så begyndte forfølgerne at nærme sig. På den sidste kilometer var der næsten kontakt, men Iturria kæmpede videre og lod ikke forfølgerne komme op og nå hans baghjul.

Det lykkedes igen at øge afstanden, og så kunne Iturria til sidst lade jublen bryde løs. På målstregen var han seks sekunder foran Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) og Lawson Craddock (EF Education First).

I klassementet har den førende rytter, Primoz Roglic, et forspring på et minut og 52 sekunder til Alejandro Valverde (Movistar).

/ritzau/