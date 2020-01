Der er i denne sæson afsat flere penge til dopingbekæmpelse blandt de bedste kvinderyttere.

De bedste kvindelige cykelryttere må indstille sig på skærpet dopingkontrol i denne sæson.

Den Internationale Cykelunion (UCI) oplyser, at de otte hold på kvindernes World Tour hver er blevet afkrævet 10.000 euro (74.000 kroner) til dopingbekæmpelse. UCI lægger samme beløb oveni.

Det ekstra midler medfører, at cykelunionen udvider gruppen af ryttere i den såkaldte UCI Testing Pool fra 29 til 53 i 2020.

De 53 ryttere bliver testet oftere og mere dybdegående end andre og skal også udfylde whereabout-oplysninger, så de kan blive udsat for uanmeldte dopingtest.

Det er planen, at gruppen skal udvides med flere ryttere i de kommende år.

I en pressemeddelelse kalder UCI-præsident David Lappartient skridtet for en "vigtig ny fase i UCI's engagement for en ren sport, og viser at unionen går forrest i kampen mod dopingsnydere".

- At sikre cykelsportens integritet har omkostninger, men ikke nogen pris, siger Lappartient.

Flere dopingsager har ramt kvindecykling i den seneste tid.

I november erkendte belgieren Sofie de Vuyst, at hun havde testet positiv for anabolske steroider, og onsdag kom det frem, at b-prøven havde givet samme resultat.

Tidligere på ugen udløb den hollandske cykelcrossrytter Denise Betsemas seks måneder lange karantæne for en lignende forseelse.

Den forholdsvis milde straf skyldes, at det lykkedes Betsemas advokat at sandsynliggøre, at steroiderne utilsigtet var havnet i rytterens krop.

