Chris Froome indleder fredag Giro d'Italia med en uafklaret dopingsag hængende over hovedet.

Jerusalem. Cykelstjernen Chris Froome (Sky) har fået stor opmærksomhed før fredagens start på den 101. udgave af Giro d'Italia.

Briten stiller op til det italienske etapeløb med en uafklaret dopingsag hængende over hovedet, efter at han i efteråret 2017 afgav en positiv dopingprøve under Vuelta a España.

Det har skabt stor usikkerhed om, hvorvidt Froome risikerer at få frataget en eventuel Giro-sejr, hvis han bliver dømt skyldig.

Torsdag slog Giro-direktør Mauro Vegni fast, at Froome ville beholde en eventuel sejr uanset udfaldet i dopingsagen.

Det baserede han på baggrund af en samtale med præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

- Jeg har foreslået præsident Lappartient, at en eventuel straf først bør træde i kraft i det øjeblik, at dommen bliver kommunikeret ud på grund af den lange behandlingstid.

- Så hvis dommen kommer efter Giroen, så træder karantænen i kraft efter Giroen, og skulle den komme efter Tour de France, så træder den i kraft efter Touren, sagde Mauro Vegni.

UCI afviser dog, at der er truffet beslutninger omkring konsekvenserne for Froome, hvis han skulle blive dømt skyldig i dopingsagen.

- UCI vil gerne gøre det klart, at UCI-præsidenten ikke kan bestemme, hvornår en potentiel karantæne for brud på antidopingreglerne skal træde i kraft.

- Han bestemmer heller ikke, om resultater, der er opnået før karantæneperioden, skal annulleres eller opretholdes, skriver UCI på Twitter.

Chris Froome afgav sidste år under Vueltaen en prøve, der viste en høj koncentration af stoffet salbutamol, som blandt andet findes i astmamedicin.

Rytterne må ikke have mere end maksimalt 1000 nanogram per milliliter i kroppen, og Froomes test viste det dobbelte.

Selv om der er gået otte måneder, så er der endnu ikke fundet en løsning i sagen.

Det italienske etapeløb begynder fredag med tre etaper i Israel, inden feltet fortsætter til Italien med afslutning i Rom 27. maj.

/ritzau/