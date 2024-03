De kommende fire VM-ruter bliver for ryttere til kuperet terræn, og det taler for et dansk værtskab i 2029.

Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), franske David Lappartient, var onsdag på Christiansborg for officielt at modtage Danmarks bud på VM-værtskabet i 2029.

Danmark har ikke mange bjerge, bakker eller brosten at byde på, hvilket sædvanligvis giver de mest seværdige cykelløb, men det er faktisk ikke en ulempe for det danske bud ifølge Lappartient.

Med stærkt kuperede VM ruter i linjeløbet frem til og med 2027, kigger UCI efter muligheder for andre ryttertyper til de følgende VM-løb.

- Vi mener, at løbene i 2028 og 2029 skal være på ruter, som ikke er lige så hårde, for ellers bliver VM-løbet kun for én slags rytter, siger UCI-præsidenten.

- UCI's holdning er, at alle ryttere, uanset om de er bjergryttere eller sprintere, skal have muligheden for at kunne blive verdensmester.

I 2022 gik Tour de France-starten i Danmark med tre etaper på dansk jord. Ud over fantastisk publikumsopbakning fik etaperne noget kritik for at være kedelige sportsligt set.

Men sådan ser UCI ikke på sagerne.

Danmark var vært for VM i landevejscykling i 2011, hvor den britiske sprinter Mark Cavendish triumferede. Og det taler ifølge Lappartient for, at flade VM-ruter er vigtige at have.

- Det var godt for sporten, at Mark Cavendish blev verdensmester eksempelvis, og derfor kigger vi også efter fladere ruter til 2028 og 2029, siger han.

- Det er også vigtigt for UCI, at der er stor passion i værtslandet, og man er sikker på at have hundredtusindvis af fans, som står langs ruten.

- Danmark har en meget stor passion for cykelløb og har så mange ryttere på topniveau nu, som også har muligheden for at vinde VM.

Det danske VM-bud går på, at der skal køres enkeltstart i Aarhus, mens linjeløbene foregår på Sjælland med mål i København.

Den logistiske opgave med at flytte VM-cirkusset ser Lappartient heller ikke som noget, der kan trække det danske bud ned.

- Det er lidt mere kompliceret, men det er nok også den eneste måde, det kan gøres på. At lukke København ned i ni dage vil også være en udfordring. Vi gjorde noget lignende i 2021 i Belgien, lyder det fra UCI-præsidenten.

- Det er kun én flyttedag under hele VM, og den dag er der alligevel ikke løb, fordi der er UCI-kongres.

Efter at have holdt møde med David Lappartient onsdag er Danmarks kulturminister, Jakob Engel-Schmidt (M), da også fortrøstningsfuld.

- Jeg er meget, meget opmuntret efter at have hørt UCI-præsidenten i dag. Han kan selvfølgelig ikke love noget, for det er op til UCI's kongres, men han tog godt imod det danske bud, siger ministeren.

- Jeg har en virkelig god mavefornemmelse, men vi får først svar i september. Men mit indtryk er, at vi ligger særdeles lunt i svinget.

/ritzau/