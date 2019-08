Løbsdirektør Jesper Worre regner med, at Danmark Rundt rykker et niveau op og sikrer flere profiler næste år.

Når PostNord Danmark Rundt-rytterne i disse dage triller rundt på de danske landeveje, er det blandt andet med tre World Tour-hold og en enkelt dansk Tour de France-rytter i feltet.

Men der bliver markant flere cykelprofiler at spejde efter til næste år, hvis alt kommer til at gå efter planen.

Danmarks Cykle Union (DCU) har nemlig søgt Den Internationale Cykelunion (UCI) om, at Danmark Rundt rykker et hak op og bliver et ProSeries-løb, som er niveauet lige under World Touren, fra næste sæson.

Og det ønske er ifølge løbsdirektør for Danmark Rundt Jesper Worre meget tæt på at gå i opfyldelse.

- Jeg er optimist, og jeg får kun positive tilbagemeldinger.

- Vi har søgt og gjort alt, og det sidste vi manglede, var en tv-aftale, som skulle dække ti lande, og den fik vi i den grad, siger han med henvisning til den fireårige aftale med Eurosport, der landede kort inden løbets start i onsdags, og som sender etaperne fra de danske landeveje ud til 59 lande.

- Derfor har vi opfyldt alt. Så det allervigtigste er løbet, sikkerheden og afviklingen, og indtil videre går det rigtig godt.

- Kongeetapen til Vejle (3. etape fredag, red.) sad lige i skabet. Den sportslige afvikling kører på skinner. Jeg kan ikke se andet, end at vi rykker op, siger Jesper Worre.

UCI afgør på en kongres under VM til september, hvilke løb der fra næste sæson får status af ProSeries.

Er Danmark Rundt iblandt kan man blandt andet forvente at se langt flere danskere som Mads Würtz Schmidt, der i år er den eneste Tour-dansker, der kører løbet.

- Det vil jo betyde, at de store hold prioriterer os og sender flere topudlændinge og også sender danskerne, så vi kan få nogle af de bedste danskere med fra Touren.

- I år har vi snakket med alle de danske Tour-ryttere, og de ville rigtig gerne have været med her, men deres kalender er proppet, siger Jesper Worre.

Han regner med, at seks til otte World Tour-hold vil stille til start ved næste års Danmark Rundt, hvis løbet bliver hævet et niveau.

Samtidig kan løbet også se frem til at få en mere fast og bedre dato, der i år blandt andet falder oveni Vuelta a España, der begyndte lørdag.

Tour-starten i Danmark i 2021 kommer også til at spille en rolle for feltet næste år, mener Worre.

- Dansk cykling har medvind. Årsagen til Tour-starten er jo også, at holdene godt ved, at vi kan finde ud af det, så derfor vil de også gerne køre her, siger han.

5. og sidste etape af Danmark Rundt køres søndag, hvor rytterne skal ud på en 165 kilometer flad rute fra Roskilde til målstregen på Frederiksberg.

/ritzau/