Den Internationale Cykelunion (UCI) kender til den dopingrapport, som kæder Jakob Fuglsang sammen skandale-lægen Michele Ferrari.

Den danske cykelstjerne sættes i en ny rapport fra Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), cykelsportens uafhængige antidoping-enhed, i forbindelse med den livstidskarantæne-dømte dopinglæge Michele Ferrari.

Her mistænkes Jakob Fuglsang for at være en del af Michele Ferraris dopingprogram, selvom det ikke fastslås, om den danske rytter rent faktisk har været dopet eller har gjort forsøget.

Det er en rapport, som medierne DR, Politiken og den norske avis VG er i besiddelse af.

Hos UCI fortæller den presseansvarlige Louis Chenaille til B.T., at UCI lige nu ikke forfølger de nævnte personer i rapporten, men at man følger sagen tæt.

»CADF er et uafhængigt organ, der har fået mandat af UCI. UCI er ansvarlig for at definere og igangsætte antidopingstrategien i cykelsporten, og CADF foretager sine undersøgelser uafhængigt,« siger Louis Chenaille og tilføjer:

»Til dags dato har UCI ikke modtaget nogen rapport fra CADF i forhold til at forfølge individerne eller holdet, som bliver nævnt. Vores forbund vil følge sagen tæt og vil tage de nødvendige skridt, som er i cykelsportens interesse.«

B.T. har været i kontakt med Jakob Fuglsang, som for nuværende ikke ønsker at udtale sig om CADF-rapportens indhold.

I rapporten står der blandt andet.

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco.«

B.T. har også været i kontakt med direktør i Anti-Doping-Danmark, Michael Ask.

Han understreger, at han ingen kommentarer har til indholdet i CADFs rapport.