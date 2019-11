UCI ønsker nye analyser af prøver fra 2016 og 2017 i forbindelse med bloddopingskandalen Aderlass.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har beordret til nye test af gamle prøver fra to år i kølvandet på den såkaldte Operation Aderlass (Operation Åreladning, red.) ovenpå nye afsløringer.

Nyhedsbureauet AFP skriver således, at UCI har bedt cyklingens antidopingcenter (Cycling Anti-Doping Centre) om at foretage nye analyser af prøver fra 2016 og 2017.

- Initiativet er taget på baggrund af nye oplysninger og dokumenter modtaget fra det østrigske politi, der var involveret i Aderlass-operationen, lyder det fra UCI ifølge AFP.

Bloddopingskandalen, der omtales som Aderlass, brød ud i februar, da myndighederne foretog en razzia i østrigske Seefeld i forbindelse med VM i ski.

Siden er en række atleter blevet fældet i forbindelse med Aderlass.

Sagerne knytter sig til den tyske læge Mark Schmidt. Han er tilbageholdt af politiet i Erfurt anklaget for at have bloddopet mindst 21 atleter fra otte forskellige lande på tværs af fem sportsgrene.

Cykelsporten er altså heller ikke gået ram forbi. For to uger siden blev den kroatiske cykelrytter Kristijan Durasek straffet med fire års karantæne for brud på antidopingreglerne.

En måned tidligere udstedte UCI karantæner til de to slovenere Borut Bozic og Kristijan Koren, der begge var tilknyttet Bahrain-Merida-holdet.

