Efter flere grimme styrt i 2020 vil Den Internationale Cykelunion (UCI) næste år notere og analysere samtlige styrt som led i en proces for at forbedre sikkerheden for rytterne.

Det fortæller UCI-præsident David Lappartient søndag ifølge Reuters.

I starten af august endte Quick-Step-sprinteren Fabio Jakobsen i kunstig koma efter et voldsomt styrt i Polen Rundt. Kun cirka en uge efter røg stortalentet Remco Evenepoel ud over en bro i Lombardiet Rundt, hvilket blandt andet resulterede i et brækket bækken.

- Vi har ikke tal på styrtene, så i 2021 vil jeg have en fuld undersøgelse af alle styrt i de internationale løb og årsagerne til dem, så vi kan holde øje med situationen, siger David Lappartient.

Fabio Jakobsen bliv i forbindelse med sit styrt i Polen Rundt skubbet ud i barrieren, hvorefter han røg ind i målportens ene stolpe. David Lappartient erkender, at barriererne på opløbsstrækningerne er problematiske.

- Vi kan gøre meget for at forbedre sikkerheden, men vi bliver nødt til at blive enige om, hvad vi skal arbejde på, og hvordan vi gør det.

- Det kan være med forskellige forpligtelser, regler og også ved at ændre rytternes vaner. Selvfølgelig er barriererne også et problem. Vi så alle, hvad der skete i Polen, siger UCI-præsidenten.

/ritzau/