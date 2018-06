Afklaring på sagen om Chris Froomes forbrug af astmamedicin er ikke lige om hjørnet, siger UCI's præsident.

København. Der kommer formentlig ikke en afgørelse på den langstrakte sag om cykelrytteren Chris Froome inden Tour de France, der begynder 7. juli.

Det siger præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

- Sagen er meget mere kompleks end andre, og måske har Froome flere midler til at demonstrere kompleksiteten, hvor andre måske ville have trukket sig tilbage, fordi det var umuligt at fortsætte de besværlige procedurer, siger Lappartient ifølge cyclingnews til Le Parisien.

Sky-rytteren Froome afgav under sidste års Vuelta a España en prøve med en markant forhøjet forekomst af salbutamol, der er et præparat mod astma.

Stoffet er ikke i sig selv ulovligt, men britens prøve viste værdier, der var dobbelt så høje som maksimalgrænsen.

- Mit ønske har hele tiden været, at der var kommet en afgørelse før Giro d'Italia, men sådan skulle det ikke være.

- Nu vil jeg gerne have det overstået før Tour de France, men man må være realistisk: Jeg tror ikke, det sker, siger UCI-præsidenten.

Trods den verserende sag kunne Chris Froome i maj stille op i Giroen, som det lykkedes ham at vinde med en kraftanstrengelse på de sidste etaper.

Han har tidligere meldt ud, at han går efter at vinde gåde Giro d'Italia og Tour de France i 2018.

/ritzau/