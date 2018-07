UCI-præsident David Lappartient siger, han har hørt rygter om, at nogle vil gøre skade på Tour de France.

Paris. Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, opfordrer offentligheden til at hjælpe med at passe på den britiske cykelrytter Chris Froome under dette års Tour de France.

Cykelløbet begynder lørdag. Det er blot fire dage efter, at dopingsagen mod Froome blev droppet, fordi unionen og antidopingmyndighederne ikke mente at kunne bevise, at briten med vilje har forsøgt at omgå reglerne.

I en YouTube-video, Lappartient har offentliggjort på Twitter, siger han, at UCI's beslutning skal respekteres.

- Han (Froome, red.) har ret til at køre i et sikkert miljø. Jeg har hørt rygter om, at der er blevet opfordret til vold mod Tour de France.

- Jeg kan ikke acceptere det, og jeg opfordrer alle tilskuere til at beskytte rytterne og respektere den juridiske beslutning, så Chris Froome kan konkurrere i et trygt og fredeligt miljø som alle andre ryttere, siger Lappartient.

Præsidenten forholder sig i videoen også til, at UCI's beslutning om at droppe sagen blev meldt ud dagen efter, at Tour de France-arrangøren Amaury Sports Organisation (ASO) truede med at udelukke Froome, hvis ikke der skete noget i sagen.

Der er imidlertid ikke nogen sammenhæng, siger Lappartient.

- Vi modtog de sidste papirer fra Chris Froome 4. juni, og vi modtog udtalelsen fra Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) 28. juni.

- Da ASO meddelte, at man havde i sinde at benytte sig af muligheden for at udelukke Chris Froome fra løbet, havde vi allerede fået papirerne fra Wada og manglede bare at træffe en afgørelse.

- Og på det tidspunkt havde vi også informeret ASO om, at vi ville træffe en afgørelse inden Touren, siger han.

Chris Froome afleverede i forbindelse med Vuelta a España sidste år en blodprøve, der indeholdt for høje mængder af astmamidlet salbutamol.

Siden da har Froome og hans Sky-mandskab forsøgt at overbevise antidopingmyndighederne og cykelunionen om, at det ikke skyldes for højt indtag af astmamedicin, men blandt andet er en kombination af dehydrering og sygdom.

Argumenterne har været stærke nok til, at Wada besluttede sig for ikke at indlede en sag mod Froome, og den beslutning har UCI altså taget til følge.

/ritzau/