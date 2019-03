Maximilian Schachmann (Bora) kørte alene over målstregen og vandt 5. etape i Catalonien Rundt.

Maximilian Schachmann (Bora) kørte sig helt ud, da han vandt 5. etape i Catalonien Rundt fredag.

Tyskeren var med i et udbrud længe, og endte med at køre alene med et jagtende felt efter sig på etapen, der var kuperet, men ikke var en bjergetape som de foregående dage i løbet.

Den 189 kilometer lange etape førte feltet fra Puigcerda til Sant Cugat del Valles nord for Barcelona.

Tejay van Garderen (Education First) lå det meste af dagen i udbrud sammen med Maximilian Schachmann, Andrey Amador (Movistar) og Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma).

Med 28 kilometer igen var gruppens forspring nede på under to minutter, og Tejay van Garderen og co. havde et minut ned til feltet med 13 kilometer igen.

Maximilian Schachmann havde strålende ben, og han formåede at komme alene afsted og skabe sig et forspring, der lød på hele 41 sekunder med fem kilometer igen.

Feltet jagtede bagude og havde 35 sekunder op til tyskeren inde på de sidste fire kilometer, men Schachmann formåede at holdet feltet bag sig.

/ritzau/