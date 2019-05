Marcel Kittel og Katusha er pludseligt blevet enige om at gå hver til sit.

Den tyske topsprinter Marcel Kittel er altså nu fortid på det schweiziske cykelhold Team Katusha-Alpecin.

Holdet meddelte torsdag på deres hjememside, at de er blevet enige om at stoppe samarbejdet.

Det endte samarbejde handler om, at tyskeren har brug for tid til at tænke på sig selv.

'Efter en anmodning fra mig selv har Team Katusha Alpecin og jeg gensidigt besluttet at ophæve min nuværende kontrakt, siger Marcel Kittel til holdets hjemmeside' og fortsætter:

'I de sidste to måneder har jeg haft en fornemmelse af at være udmattet. I øjeblikket er jeg ikke i stand til at træne og køre på højeste niveau. Derfor har jeg besluttet at tage en pause, bruge noget tid på mig selv, tænke over mine mål og lave en plan for fremtiden'.

On my request Team Katusha-Alpecin and I mutually decided to an early termination of my current contract. Read more here: https://t.co/VPjcMY4aImhttps://t.co/OucHtZYPPV



Photo: Stefan Rachow pic.twitter.com/fVWrB9HVdU — Marcel Kittel (@marcelkittel) 9. maj 2019

Opdateres..