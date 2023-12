Mathieu van der Poel opfordrer costaricanske Felipe Nystrom til at fortsætte med at jagte sin drøm.

- Jeg stopper efter i næste uge. Min fejl var for stor. Efter løbet i Hulst stopper jeg. Jeg fortjener ikke at være her.

Den 40-årige Felipe Nystrom fra Costa Rica er klar til at tage den ultimative konsekvens af en fejl, han lavede i tirsdagens World Cup-afdeling i cykelcross i belgiske Gravere.

Se episoden, som han skammer sig over her:



Encore seul au monde à Gavere, Mathieu van der Poel a dû éviter un concurrent... qui était en train de prendre une photo avec le public. Le retardataire a été doublé dès le 3e tour. #CXWorldCuppic.twitter.com/5uVGeBNF5l — Le Gruppetto (@LeGruppetto) December 26, 2023

Nystrom er en stor publikumsfavorit, og han var i gang med at tage et par billeder med fans, da den førende rytter, Mathieu van der Poel, kom bagfra for at overhale costaricaneren med en omgang.

Med sin cykel på skulderen trådte han ud foran hollænderen, der skubbede Nystrom væk og rystede på hovedet.

- Mathieu var nødt til at skubbe mig. Det skulle have været endnu hårdere. Jeg var i vejen og har det virkeligt dårligt med det. Det var 1000 procent min fejl. Men jeg er bekymret for, at Mathieu kommer til at modtage hadbeskeder, siger Nystrom til det belgiske medie Sporza.

Nystrom havde planlagt at køre videre i cykelcross-sæsonen frem til og med VM i Ungarn i starten af februar, men han stopper efter eget udsagn nu efter lørdagens løb i hollandske Hulst.

Van der Poel vandt dog løbet i Gravere i suveræn stil foran sin evige rival, Wout van Aert, og den hollandske stjerne opfordrer Nystrom til at fortsætte med sit planlagte program.

- Jeg var ikke sur på ham. Felipe fejlbedømte situationen, og det sker. Alle laver fejl nogle gange. Han skal helt sikkert ikke opgive sin drøm for det.

- Jeg kender Felipe Nystroms historie og har sympati for ham, siger Mathieu van der Poel til Sporza.

Nystrom har en forhistorie med alkohol og stoffer i Costa Rica, hvor han i en periode levede som hjemløs og efter eget udsagn led af depression og forsøgte at begå selvmord.

I 2013 flyttede han som 30-årig til USA og begyndte at cykle som en del af sin rehabilitering.

I 2019 blev han national mester i Costa Rica på landevej, inden han i 2021 blev den første rytter fra Costa Rica i et cykelcross-løb på højeste UCI-niveau.

Siden har han fast kørt cykelcross og to gange repræsenteret Costa Rica ved VM, hvor han er blevet nummer 34 og 38.

/ritzau/