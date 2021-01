Tv-værten Rasmus Staghøj smiler nok ekstra stort i disse dage.

For mandag morgen blev han far for første gang, afslører han i et opslag på Instagram.

'I går morges kom Charlie Staghøj Hughes ind i vores liv. Jeg ved ikke, hvad der er blevet af tiden siden da,' skriver den lykkelige TV 2-vært til et billede af den lille ny.

Rasmus Staghøj, der danner par med Kathrine Hughes, fortæller at parrets lille søn kom til verden på Hvidovre Hospital, og den stolte far nåede også at være med.

'Jeg vidste, at Katrine var vidunderlig og stærk, og alligevel overraskede hun med sin styrke. Jeg er imponeret for altid. Vores coronaboble for to er blevet til en barselsboble for tre. Vi elsker det, og vi elsker Charlie Staghøj Hughes,' skriver han.

Det var tilbage i september efter årets Tour de France, at Rasmus Staghøj afslørede, at parret ventede deres første barn.

'Efter tre uger i Frankrig glæder jeg mig til at komme hjem. Hjem til dem begge to,' skrev han til et billede af sin udkårne.

Blot en måned forinden havde han delt en anden stor nyhed, nemlig at han havde været på knæ og stille det helt store spørgsmål til sin kæreste, som kvitterede med et klokkeklart 'ja'.

Rasmus Staghøj har i mange år dækket Tour de France for TV 2, og sidste år var ikke nogen undtagelse. Her var han også vært på tv-stationens nye aftenprogram 'AftenTouren'.

Han har tidligere haft mange forskellige roller i forbindelse med det tre uger lange cykelløb, der på grund af coronapandemien hovedsageligt fandt sted i september frem for i juli sidste år.

Han fungerede også i mange år som reporter, og han har også kommenteret de første timer af Tour-etaperne sammen med Chris Anker Sørensen og Brian Nygaard.

Den trio har også de seneste år kommenteret flere andre store cykelløb på TV 2.