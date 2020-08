TV 2-værten Rasmus Staghøj skal giftes. Det afslørede han her til morgen med et opslag på Instagram.

Til B.T. fortæller han, at han friede til Katrine Hughes på hendes fødselsdag 3. juli. Seancen var efter hendes ønske privat og foregik hjemme i lejligheden:

»Det var en fin seance, og hun sagde heldigvis ja,« siger Staghøj med et smil, der kan mærkes gennem telefonen.

Hvornår brylluppet skal stå, ved de endnu ikke. Rasmus Staghøj fortæller, at de har drøftet, hvad der kunne være sjovt, men at de ikke har lagt sig fast på, om det bliver næste år eller året efter.

Vis dette opslag på Instagram JA!@andreasbro Et opslag delt af Rasmus Staghøj (@rstaghoj) den 24. Aug, 2020 kl. 11.11 PDT

Rasmus Staghøj og Katrine Hughes mødtes på en vinbar i København på et tidspunkt, hvor hun ellers var bosat i Monaco. Det var Staghøjs kollega Brian Nygaard, der anbefalede vinbaren i sin tid, og siden den aften har de dannet par. De har nu været sammen i to et halvt år og er altså klar til at tage det næste skridt:

»Vi er forlovede, og vi er rigtig glade,« fortæller Staghøj roligt.

Katrine er halvt dansk og halvt brite. Hendes far er fra Leicester i England, mens hun selv er født og opvokset i Svendborg.

Rasmus Staghøj har i en del år dækket Tour de France hos TV 2. Det skal han igen i år, når Tour de France går i gang på lørdag. Tour de France afvikles normalt i juli, men coronaepidemien har skubbet hele cykelkalenderen til efteråret.

Rasmus Staghøj skal være vært på programmet 'Aftentouren'. Han har tidligere været reporter, hvor han interviewede rytterne før og efter etaper, mens han i de senere år også har kommenteret en del cykelløb for netop TV 2 og TV 2 Sport.