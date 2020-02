TV 2 har sikret sig rettighederne til Tour de France og Vuelta a España til og med 2025.

Den nuværende aftale løb til 2023, men er altså nu forlænget med yderligere to år.

Det har TV 2 selv offentliggjort mandag.

Og det er til stor glæde for Frederik Lauesen, der er sportschef på TV 2.

»Cykling er en kernerettighed for TV 2, så jeg er naturligvis meget begejstret for, at det er lykkedes at forlænge både Touren og Vueltaen til 2025, så de to store etapeløb kan følges på TV 2s platforme.«

»Tour de France er kronjuvelen i cyklingens årskalender – og vi danskere elsker at følge med i verdens største cykelløb. Løbet er blevet en del af TV 2s DNA efter mere end 30 års transmission,« siger Frederik Lauesen i en pressemeddelelse.

Det fremgår ligeledes af pressemeddelelsen, at TV 2 - udover rettighederne til at sende selve løbet – også har tilladelse til dækning i primetime.

Dermed har man mulighed for eksempelvis at sende et Tour de France-magasin om aftenen.