»Alt har en ende.«

Sådan indleder cykelrytter og TV 2-profilen Emil Vinjebo et opslag på sin Facebook-profil.

I en alder af kun 29 år har han nemlig valgt at indstille sin professionelle cykelkarriere.

»2023 blev min sidste sæson som cykelrytter. Det har været en svær beslutning og en langvarig proces, men det føles rigtigt helt ned i maven.«

Det er slut med at se Emil Vinjebo køre cykelløb. Her ses han under årets udgave at PostNord Danmark Rundt. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix Vis mere Det er slut med at se Emil Vinjebo køre cykelløb. Her ses han under årets udgave at PostNord Danmark Rundt. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix

Emil Vinjebo kørte dermed sin sidste sæson for holdet Leopard TOGT Pro Cycling-holdet, der huserer på cykelsportens Kontinental-niveau, men lukker ved årets udgang grundet pengemangel.

Han er kendt for at være en del af TV 2s Tour de France-dækning, hvor han skiftevis har kommenteret løbet og været en del af studieudsendelserne.

Vinjebo har også været med til at dække løb som Vuelta a España qua sin tjans som cykelekspert på kanalen.

Hvad fremtiden præcis byder på, ved han dog ikke.

»Hvad skal der ske nu? Det har jeg endnu ikke svaret på. Jeg glæder mig enormt meget til at opleve og udforske andre veje end den, jeg har haft som cykelrytter. Mit hjerte for cykelsporten banker stadig, og jeg glæder mig til hvad fremtiden bringer,« skriver han – og slår én ting fast.

»Jeg forsætter som cykelekspert, så I slipper ikke helt for mig.«

Stem på 2023's største danske sportspræstation herunder – og vær med i konkurrencen om billetter til det storstilede Sport 2023-show, hvor B.T. Guld bliver uddelt.