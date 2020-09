Normalt er Tour de France et soundtrack til sommeren med maleriske beskrivelser af det franske landskab og en bedøvende helikoptersummen, der indbyder til en dejlig Tour de Lur på sofaen foran fjernsynet.

Det har coronaen i den grad ændret på. Verdens største cykelløb er blevet en efterårsaffære, men selv om danskerne er tilbage på arbejde, tænder de troligt for TV 2 og følger verdens største cykelløb.

Sidste uge blev den stærkeste uge for TV 2 i mere end et år – i stor stil takket være Touren. På de første 12 etaper har hver dansker i gennemsnit brugt 2 timer og 59 minutter på at se løbet – et top-3-resultat i de seneste 10 udgaver af Tour de France.

»Vi vidste ikke, hvad vi gik ind til, fordi Touren ligger, mens folk er på arbejde. Så det er en glædelig overraskelse, at vi har kunnet opretholde vores seertal, selv om færre holder fri. Det er glædeligt,« siger sportchefen på TV 2, Frederik Lauesen, og fortsætter:

TV 2 har opgraderet Tour-satsningen med programmet 'AftenTour' - her ved Rasmus Staghøj og Lars Bak. Vis mere TV 2 har opgraderet Tour-satsningen med programmet 'AftenTour' - her ved Rasmus Staghøj og Lars Bak.

»Internt havde vi tænkt, at det ville være dejligt, hvis vi kunne nærme os normalen. Så vi er meget tilfredse med, at Touren præsterer, som den plejer.«

I alt følger 241.000 danskere i gennemsnit med i Tour de France på TV 2 – og faktisk er Danmark et af lande i verden, hvor seerandelen er allerhøjest.

»Sådan har det altid været. Vi har altid ligget fuldstændig i top på Tour de France, som faktisk seermæssigt er større i Danmark end i Frankrig. Der må jeg bare rose mine forgængere for at have set det her løb, som på det tidspunkt var noget, man kun kunne læse om i Information eller Politiken,« siger Frederik Lauesen og fortsætter:

»De turde satse på Touren og sende det direkte og har bygget en kultur op omkring det. Det er grunden til, at vi har fået det her forhold til Touren. Og så har vi selvfølgelig været heldige, at danske ryttere har gjort det godt. Sådan er det med sport. Man vil gerne se, når danskerne gør det godt.«

Dennis Ritter og Rolf Sørensen i kommentatorboksen Foto: Nils Meilvang Vis mere Dennis Ritter og Rolf Sørensen i kommentatorboksen Foto: Nils Meilvang

TV 2 har sendt Tour de France live siden 1990 – dengang med Jørgen Leth og Jørn Mader som ordekvilibristerne, der førte seerne gennem de franske landeveje.

Tv-stationen forlængede tidligere i år rettighederne på verdens største cykelløb frem til 2025.