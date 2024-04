TV 2 har valgt at dele de frygtelige billeder af Jonas Vingegaard igen og igen, hvor han modtager ilt og er i halskrave på en båre, mens han bliver fragtet ind i ambulance.

De voldsomme billeder stammer fra det spanske etapeløb Baskerlandet Rundt, hvor Jonas Vingegaard torsdag var involveret i et alvorligt styrt. Det endte med at koste ham et brækket kraveben, flere brækkede ribben og en punkteret lunge.

TV 2 valgte dog at bringe de voldsomme billeder af Jonas Vingegaard før, at der var blevet meldt noget ud om danskerens tilstand.

»Kernen i det er, at vi bragte billederne for at dokumentere, hvad der var sket. Vi var meget opmærksomme på ikke at bringe nærbilleder. Vi dokumenterer, men svælger ikke i det – det er essensen,« siger redaktionschef for TV 2 Sport, Kristian Bech Josefsen, til B.T.

Især et kort klip uden lyd - også en kaldet en GIF - bliver bragt på flere af mediets artikler og generelle dækning af den voldsomme hændelse.

Brugen af det klip mener Kristian Bech Josefsen er en vigtig del af at dække et cykelløb, fordi »det er vigtigt at vise konsekvenserne af at køre mega hurtigt ned ad et bjerg.«

Hvorfor ikke bare vise styrtet – hvorfor skal vi se Vingegaard i halskrave og med iltmaske, før vi ved, hvad hans tilstand er?



»Det kan man også diskutere. Men jeg synes, det er vigtigt at vise konsekvenserne af at køre mega hurtigt ned ad et bjerg. Det er farligt at køre cykelløb. Styrt er en del af gamet. Det er vigtigt virkelig at dokumentere, hvad der sker. Når vi viser en håndboldkamp, og en spiller falder om med en alvorlig knæskade, viser vi det også. Vi prøver at gøre det så respektfuldt, som muligt. Men vi censurerer ikke.«

»Jeg synes, det var vigtigt at bringe den GIF, fordi den dokumenterede, hvad der var sket. Men vi var samtidig meget opmærksomme på, at billedet var taget meget langt væk – fra en helikopter. Vi viser ikke nærbilleder.«

Men på det tidspunkt, I viser billederne, kender vi ikke hans endelige tilstand. Hvad nu hvis udfaldet havde været anderledes fatalt?

»Det er altid en risiko for, at tingene udvikler sig. Men vi vurderer først, hvor slemt det er. I kraft af at vi kan se, at han er i live, så vælger vi at bringe billederne. Her mener vi, det er forsvarligt.«

Flere af jeres medarbejdere - Dennis Ritter og Sanne Jakobsen - var offentligt ude og kritisere producenternes beslutning om at vise styrtet og dets konsekvenser igen og igen – men imens kører de samme billeder i loop på jeres front. Hvordan hænger det sammen?

»Det skal de selv vurdere. På TV 2 har man som ansat ytringsfrihed. De må kritisere, hvad de vil, fra deres private profiler. Vi censurerer ikke de ansattes holdninger. Jeg har ikke selv set de billeder, de hentyder til, men jeg hører blandt andet, at der var langt underlægningsmusik på. Det er meget fjernt fra den måde, vi vil håndtere det på. Det er heller ikke noget, jeg ville have gjort.«