Mon ikke Jesper Hansen savlede forventningsfuldt og knurrede kamplystent, da Astanas holdbus tirsdag morgen parkerede for foden af de alpebjerge, der udgjorde tirsdagens Tour-terræn.

'Endelig,' må den fynske bjergged have tænkt.

Og han hyggede sig også på Tourens første alvorlige stigningsprocenter, som han brugte forrest i feltet - trækkende holdkaptajn Jakob Fuglsang sikkert over bjergpassene.

»Det var rart. Hårdt, men rart. Jeg glæder mig, til der kommer flere bjerge,« lød det fra den 27-årige hjælperytter, der mærkede lidt 'diamanter' i benene, som man siger.

»Ja. Jeg følte mig fint kørende. Jeg prøvede at støtte Jakob så meget som overhovedet muligt. Jeg kunne sidde med indtil den næstsidste stigning. Og så tog jeg det lidt med ro derfra, så jeg er klar til i morgen (onsdag, red.).«

Han kunne også glæde sig over, at hans indsats var med til elevere Jakob Fuglsang fra en syvendeplads til en fjerdeplads i den samlede stilling.

»Han (Fuglsang, red.) er rigtig godt kørende, og jeg tror, han kan gå rigtig langt i dette løb. Og at han nu er tæt på top 3 er bare en god motivation til de kommende dage,« sagde Jesper Hansen, der da også fik en solid highfive af Jakob Fuglsang, da han ankom til den turkis holdbus efter etapen.

Dagen startede ellers langt fra optimalt for den lille bjergged. I den 'neutrale' zone - inden løbet blev vinket i gang - var han nemlig involveret i et uheld. Rygterne lød på, at danskeren havde været nede og bide i asfalten. Men det var ikke tilfældet, afslørede han selv efter etapen.

»Nej, jeg styrtede ikke, men der var nogle, der styrtede oven på mit baghjul, samtidig med, at der var nogle foran mig, der styrtede. Men jeg var ikke nede.«

Onsdag venter der Jesper Hansen endnu en meget travl dag i feltets front. Tourens 11 etape byder på fire hårde stigninger - heraf to 'uden for kategori'.