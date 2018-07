Jakob Fuglsang kunne torsdag igen ikke følge med Tour de Frances allerstørste favoritter, da der for alvor blev rykket igennem op ad Alpe d'Huez.

Den danske Astana-kaptajn fik dog lidt oprejsning - i forhold til det første alpeslag i onsdags - da han fik kæmpet sig i mål på en ottendeplads, 42 sekunder efter dagens vinder, Geraint Thomas.

Og Fuglsangs boss på Astana, den tidligere toprytter Aleksander Vinokourov, var blandt de første til at tage imod Fuglsang ved målstregen, Og 'Vino' kvitterede med et nærmest faderligt skulderklap til danskeren.

For Astana-bossen valgte at se positivt på indsatsen.

»Ja, jeg er tilfreds. Han tabte ikke for meget tid. Han kom ind kun 42 sekunder efter favoritterne. Ja, han havde en dårlig dag i går, men Touren er ikke ovre endnu,« lød det fra Vinokourov.

Ved Tourens start proklamerede Astana-bossen, at kun en podieplacering til Fuglsang var godt nok for det stenrige kasakhiske hold..

Og den målsætning har han umiddelbart tænkt sig at holde fast i, selvom danskeren efter alpe-etaperne ligger på en samlet 11.-plads - næsten fire minutter efter Tom Dumoulin (Sunweb) på tredjepladsen.

»Vi må tage den dag for dag og skridt for skridt og se, hvad det ender med. Vi har ikke tænkt os ændre på vores ambitioner for løbet. Vi skal have Jakob i top 10. Og måske får nogle af de andre favoritter også en dårlig dag. Vi så det i Giroen, der kan komme overraskelser. Og jeg synes, at Jakob havde gode ben i dag.«

Så nu handler det mere om top 10 end om top 3?

»Nej, vi holder fast i vores målsætninger. Vi skal holde os til i klassementet og måske prøve at vinde en etape med Jakob i Pyrenæerne,« sagde Aleksander Vinokourov.