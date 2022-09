Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var brede smil, da Aarhus’ spidser i denne uge præsenterede det storslåede Kongelunden-projekt.

AGF får endelig det moderne stadion, de har sukket efter så længe, og der er også fundet plads til et nyt atletikstadion.

Men Aarhus-knægten Jørgen Leth lader sig langtfra begejstre over milliardplanerne i Marselisborg.

»Det giver et stik i hjertet. Jeg har meget respekt for borgmesteren. Han laver mange fornuftige ting. Men det her. Det er jeg ikke glad for.«

Tristessen hos den legendariske digter skal findes i det, der ikke er fundet plads til. Eller rettere sagt det, der skal rives ned.

Den ikoniske Aarhus Cyklebane, der har stået siden 1940, er nemlig ikke en del af Kongelunden-projektet. I stedet skal et nyt atletikstadion bygges lige der, hvor en række af cykelsportens største stjerner har sat hinanden stævne.

»Jeg vil savne den. Man skal ikke jævne alt med jorden. Det her er en vigtig del af Aarhus’ historie. Jeg synes, man skal tænke sig om. Være mere respektfuld over for traditionerne og stedet,« siger Jørgen Leth og fortsætter:

»Det vil være et kæmpe tab, hvis den nedlægges. Jeg vil være meget berørt. Det her er fornuftighedspolitik. Popularitetssøgende. Det giver jeg ikke meget for. Jeg er mere interesseret i, at man bevarer det her klenodie.«

Cykelbanen var i Jørgen Leths ungdom et tilløbsstykke med ugentlig løb, der tiltrak tusinder af tilskuere. Dengang var poetens onkel banechef – det var fødestedet for hans store interesse for cykelsporten.

Banens tilstand er i dag mindre god, men den bruges stadig flittigt til løb – eksempelvis Jørgen Leths Æresløb. Også i denne weekend er der aktivitet på banen.

»Jeg kan ikke overskue udviklingen. Jeg ved, at banesporten ikke er den samme som dengang. Men jeg synes stadig, at banen fungerer godt nok. Jeg ser hellere, at man restaurerer den,« siger han og fortsætter:

»Jeg er konservativ, når det kommer til smag, stil og ikke mindst respekt. Det kan godt være. Men jeg har en sans for, hvad der er æstetisk relevant. Hvad der taler til følelserne. Det er det, jeg står for. Det er monumentalt.«

Aarhus Kommune har indtil videre ikke præsenteret en plan for, hvor en eventuelt ny cykelbane skal placeres. Og om den overhovedet skal bygges.

Men de ansvarlige for Aarhus Cyklebane er blevet inviteret til såkaldt dialog med kulturrådmanden for at se nærmere på mulighederne, skriver Stiften.