»Du kan ikke please alle. Det har sin pris at være professionel cykelrytter.«

Ordene kommer fra Trine Marie Hansen, der i fire år har dannet par med Jonas Vingegaard. I årenes løb har de sammen arbejdet på at skubbe det generte gemyt fra Vestjylland frem i forreste felt.

»Der er ingen, som er i tvivl om, hvad jeg føler – men ved Jonas skal man trække følelserne ud af ham. Og sammen har vi arbejdet på, at han nok skal være lidt mere åben omkring sine holdninger og følelser, så det ikke er mine beslutninger hele tiden,« fortæller 34-årige Trine.

Når modsætninger mødes, kan der opstå magi, siger man. Det skete i hvert fald, da Trine og Jonas mødte hinanden.

25-årige Jonas Vingegaard og 34-årige Trine Marie Hansen er ved at renovere hus i Glyngøre. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak Vis mere 25-årige Jonas Vingegaard og 34-årige Trine Marie Hansen er ved at renovere hus i Glyngøre. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

Som marketingchef på cykelholdet Team coloQuick, som Vingegaard tidligere kørte for, har hun været vant til at tage beslutninger og stå ved dem. En egenskab, hun har villet lære sin mere ydmyge mand.

»Han skal mere på banen. Især hvis han vil være kaptajn, skal han være synlig og klar i sine holdninger. Ellers er der ikke nogen, som følger ham, hvis han ikke er klar i spyttet. Hverken som cykelrytter, kæreste eller far,« siger Trine og fortsætter:

»Jeg sagde fra starten af, at jeg jo ikke kan være sammen med en, som pleaser alle hele tiden.«

Og noget tyder på, at Trines kærlige skub har givet Vingegaard vokseværk. B.T. kunne i marts fortælle, at den talentfulde cykelrytter rakte labben i vejret og sagde, at han gerne vil have kaptajnsrollen på sit hold, Jumbo-Visma, til årets Tour de France. Det lykkedes, så han og Primoz Roglic kommer til at dele rollen.

Den udvikling oplever hun også på hjemmefronten.

»Jeg mærker den 100 procent. Jeg får meget mere modspil nu. Og det er klart, at når man privat bliver bedt om at være mere klar i spyttet, udtrykke sine holdninger og stå ved sig selv, så afspejler det sig på karrieren,« fortæller Trine.

Trine Marie Hansen er datter af Rosa Kildahl, der i 2017 blev landskendt efter deltagelsen i DR-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak Vis mere Trine Marie Hansen er datter af Rosa Kildahl, der i 2017 blev landskendt efter deltagelsen i DR-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

Men faktisk har parret valgt at forene det professionelle og private. Derfor har Trine sagt sit job op, så hun kan deltage i møder og være med på farten, når Jonas skal til udlandet.

»Jonas savner os rigtig meget, når han er væk, så vi vil gerne være så meget med, som det er muligt. Og så hjælper jeg ham med at ordne alt arbejdet uden om cykling. Jeg er jo lidt ældre end Jonas, og det er måske meget godt, fordi jeg kan tage lidt mere ansvar på nogle områder, hvor han ikke skal lægge sit fokus.«

Det var dog ikke en nem beslutning for Trine at sige sit job op, for hun elsker sit tidligere arbejde og finder en stor del af sin identitet i jobbet. Derfor har hun skullet vænne sig til 'bare' at være mor og kæreste, fortæller hun:

»Jeg er nok ikke den fødte hjemmegående, så det er vigtigt for mig, at vi samarbejder, når jeg nu har sagt mit eget job op for at gøre det her sammen.«

Derfor bliver der i hjemmet i Glyngøre talt højt og åbent om, hvilken sportsmand Jonas skal være.

»Hvis man eksempelvis har brug for at tage smertestillende under et løb, er det så sådan en sportsmand, man vil være og sende sådan et signal ud? Vi gør det her på en måde, som vi begge kan stå inde for. Ellers ville vi som familie ikke bakke op – hvis han kørte et sololøb, hvor det kun handlede om at vinde. Det gør det bare ikke for os,« siger Trine.

Det er altså vigtigt for familien, at Jonas er et godt forbillede for andre. Og især for parrets guldklump, Frida, på snart to år.

»Jonas skal være et godt forbillede for Frida, som ser et lys i ham. Og det er han. Han er verdens bedste far,« mener Trine.