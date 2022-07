Lyt til artiklen

Opmærksomhed er svært at undgå, når man har kørt sig op på en andenplads i verdens største cykelløb. Eller når man er kæreste med en, der har.

Det ved Jonas Vingegaard og kæresten, Trine Marie Hansen, der har base i den jyske havneby Glyngøre. Men hvordan er det at være verdenskendt og bo i en by med under 1.500 indbyggere?

»Der er ikke så mange fra byen, der snakker med Jonas om karrieren. Det ved de godt, at man ikke gør. Det er mere folk, som ikke er fra byen. Der er plads til at være sig selv her,« fortæller Trine.

Parret nyder at have helle hjemme i Glyngøre, efter de har oplevet en stigende interesse fra omverdenen siden sidste års Tour de France. Her er alt nemlig, som det plejer at være: Helt stille og roligt.

Trine Marie Hansen var marketingschef på Qoloquick-cykelholdet, som Jonas førhen cyklede for.

»Før talte vi med alle, når vi mødte dem i Brugsen, og det gør vi stadig. Der er ikke noget, som har ændret sig. Der er selvfølgelig flere, der siger: 'Ej, hvor var det godt' eller 'spændende med det løb', men ellers kan vi være meget private her, og det er jo så fantastisk,« fortæller hun.

Hvis du spørger Trine, så finder man ikke et federe sted i Danmark, eller verden, end Glyngøre. Derfor har de ingen planer om at flytte til udlandet, men har sammen kastet sig ud i et lidt andet eventyr.

Parret er nemlig ved at renovere deres hus.

»Da vi købte huset, troede Jonas jo nærmest ikke, at han kunne hænge et billede op. Men så fandt han ud af, at han kan en hel masse, så han har både samlet køkken og sat det op, lagt gulv, malet, tapetseret og bygget ting i træ,« fortæller Trine.

25-årige Jonas Vingegaard og 34-årige Trine Marie Hansen er ved at renovere hus i Glyngøre. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

For hende har renoveringen været den fedeste rejse, og både hun og Jonas er stolte af deres håndværker-skills:

»Når vi kigger på det, vi har lavet, siger vi: 'Hold kæft, vi er seje, mand.' Der var jo ingen af os, der egentlig kunne finde ud af noget inden.«

Og noget tyder på, at Jonas virkelig nyder at svinge hammeren.

»Jonas har faktisk engang sagt, at han godt kunne tænke sig at være med i 'Nybyggerne'. Men øv! Han er kendt nu, for så kan vi ikke rigtig,« griner Trine ironisk.

Den idé bliver formentlig kun ved tanken, da parret slet ikke kan lide at blive set og hørt.

»Vi har ikke behov for at være kendte. Der er flere, der har spurgt, om vi kan lave et tv-program, men det har vi ikke behov for. Vi er glade, som vi har det,« fortæller Trine, der derfor heller ikke bruger særlig meget tid på sociale medier.

Er det, fordi I ikke synes, I er spændende?

»Jo, vi er mega spændende. Men vi får jo ikke noget ud af det. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad folk synes om mig. Når jeg poster noget på sociale medier, så er det rettet mod familie og venner. Jeg er ikke offentlig. Der er ikke nogen grund til at dele det,« siger hun og fortsætter:

»Det er slet ikke naturligt for os at tage billeder, faktisk. Jeg vil synes, at jeg var så fraværende for mit barn, hvis jeg sad og tænkte på at skulle poste et billede. Det kan jeg slet ikke have.«

Frida, Trine og Jonas bor i Glyngøre. Foto: Instagram/jonasvingegaard

Kvalitetstid for familien er, når de er hjemme uden »de vilde planer« og bare kan være nærværende med datteren Frida på snart to år.

»Det bedste, Frida ved, er at lege med os. I og med, at der sker så meget, når vi er væk, er det rart med et stille liv, når vi er hjemme. Vi bor det skønneste sted, og hun elsker, at vi bare hygger,« siger Trine.