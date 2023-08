»Min stille drøm er jo, at Jonas kører alle tre grand tours på et år.«

Sådan lød det fra Jonas Vingegaards hustru Trine Marie Hansen til B.T., da hun forklarede, at hun har et inderligt ønske om at se den danske stjerne stille op i alle de største etapeløb samme år.

Men er det overhovedet realistisk at se den danske verdensstjerne køre både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España samme år?

»Det er et svært spørgsmål. Lad os se, hvordan det går i Vueltaen først. Så får vi et svar for fremtiden,« siger Vingegaards træner Tim Heemskerk.

Jonas Vingegaard kørte Vuelta a España for første gang i 2020. Dengang var han vandbærer og henter her flasker til sine holdkammerater. Men tre år senere er der kommet andre boller på suppen. Foto: Kiko Huesca/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard kørte Vuelta a España for første gang i 2020. Dengang var han vandbærer og henter her flasker til sine holdkammerater. Men tre år senere er der kommet andre boller på suppen. Foto: Kiko Huesca/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi ved, at vi får den bedste version af Jonas til Touren med 10 ugers forberedelse. Men hvordan passer det, hvis han også skal bruge 10 uger inden Giroen, skal restituere og skippe andre løb?«

Jonas Vingegaard er ved at skrive sig ind i historiebøgerne som en af de bedste etapeløbsryttere kloden har set.

Men historien har aldrig budt på nogen, der har vundet alle tre grand tours samme år. Kan Jonas Vingegaard mon gøre det umulige?

»Det ville tage meget tid med vores performance team at finde ud af, om man kan peake tre gange tre gange på et år, velvidende at Tour de France og Vueltaen ligger så tæt på hinanden,« siger Tim Heemskerk.

Jonas Vingegaard og hustruen Trine Marie Hansen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard og hustruen Trine Marie Hansen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Jeg vil ikke afvise med det samme, at Jonas en dag kan køre alle tre grand tours samme år. Men det kræver, at vi diskuterer det internt på holdet, og så skal vi altså se, hvordan det går i Vueltaen, før vi kan danne os en mening om det.«

Men Jonas Vingegaard træner lægger ikke skjul på, at han finder ideen yderst spændende.

»Måske får vi diskussionen på et tidspunkt, men jeg synes, det er meget interessant. Det kræver, at holdets tre performance-trænere og jeg bliver enige. Det er ikke en beslutning, jeg bare kan træffe,« mener Tim Heemskerk.

I første omgang skal den 26-årige Jumbo-Visma-stjerne køre det spanske etapeløb for første gang med ambitioner om at vinde det.

Det hollandske mandskab kommer med to kaptajner – Primoz Roglic og altså Jonas Vingegaard – i slaget om at sejre i storløbet, som Roglic allerede har vundet tre gange.

