Niklas Eg har forlænget kontrakten med Trek. Danskeren er i øjeblikket i gang med Vuelta a España.

Cykelrytteren Niklas Eg fortsætter på World Tour-holdet Trek i mindst to sæsoner mere.

I en video på holdets Twitter-konto oplyser den 24-årige dansker, at han har forlænget sin aftale med holdet, så den løber til og med 2021.

- Hej alle, jeg har virkelig spændende nyt - i hvert fald for mig. Jeg har forlænget min kontrakt med holdet med to år.

- Jeg er virkelig glad og vil gerne takke holdet for at have tro på mig, siger Niklas Eg.

Den 24-årige bjergrytter kom til det amerikanske hold fra Team Virtu forud for sidste sæson.

Han fik en god start med blandt andet en samlet femteplads i Tour of Croatia, men siden blev resultaterne mere svingende.

I dette efterår har Eg dog gjort tydelige fremskridt. Han var en af de stærkeste ryttere i Tour of Utah og har også markeret sig i de første to uger af det igangværende Vuelta a España.

Som junior var han et stort talent, men foreløbig har de store resultater ladet vente på sig, og midtjyden jagter fortsat sin første sejr som professionel.

- Der er nogle få ryttere, der tager springet helt vildt hurtigt. Jeg havde da også håbet, at det gik lidt hurtigere for mig, men jeg trøster mig med, at det kan tage tid at finde fodfæste.

- Jeg håber, at det er spørgsmål om tid, før jeg kan blande mig i toppen af World Tour, sagde Eg før Vuelta-starten.

/ritzau/