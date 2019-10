Der er frygteligt nyt for Team Sunwebs unge hollandske stortalent Edo Maas, der forleden var involveret i et dramatisk styrt i et U23-løb i Lombardiet.

Efter at være blevet opereret adskillige gange i ansigtet og i ryggen, lyder dommen nu, at den 18-årige cykelrytter med al sandsynlighed vil være lam i benene i resten af sit liv.

Det oplyser Team Sunweb i en pressemeddelelse.

»Edo er i gang med at fordøje diagnosen, at et brud på hans rygsøjle har ført til paraplegi - et tab af nervefølelse i hans ben. Pt. er det udsandsynligt, at han nogensinde vil genvinde funktionaliteten i sine ben, men hans fighter-hjerte og håbet lever,« skriver holdet.

Foto: Fra Team Sunweb Vis mere Foto: Fra Team Sunweb

Styrtet skete, da Edo Maas på en bjergnedkørsel kolliderede med en bil, der af uvisse årsager pludselig befandt sig på ruten.

Og Team Sunweb beder nu det internationale cykelforbund, UCI, om handling.

»Selvom det ikke kan slette denne ufattelige tragedie, så opfordrer vi igen vores styrende organ (UCI) til at prioritere al deres tid og ressorcer på at sikre og forsikre indførslen af forsvarlige løbsforhold for hold og deres ryttere«

På Team Sunwebs udviklingshold er Edo Maas holdkammerat med danske Ludvig Anton Wacker. På pro-holdet kører også det danske brødrepar Søren og Asbjørn Kragh Andersen - samt Casper Pedersen.