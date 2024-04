Morten Anderson har trukket sig som formand i DCU af personlige årsager efter lidt over et år på posten.

Danmarks Cykle Union (DCU) skal finde en ny formand.

Morten Anderson, der har siddet som formand i lidt mere end et år, har trukket sig fra posten på grund af personlige årsager.

Det skriver DCU på sin hjemmeside.

- Danmarks Cykle Union takker Morten for hans store engagement og ønsker ham held og lykke fremover, skiver DCU.

- Fra bestyrelsen har næstformand Johnny Lillelund taget over som konstitueret formand for en periode, mens processen pågår med at finde nye formandskandidater frem til en kommende ekstraordinær kongres.

Morten Anderson blev valgt som ny formand på den årlige kongres i marts 2023.

Han overtog posten fra Henrik Jess Jensen, der ikke genopstillede som formand efter syv år i spidsen for DCU.

/ritzau/