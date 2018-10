Mange højdemeter og rekordmange stigninger er ingrediensen for rytterne i næste års Tour de France.

Paris. 30 stigninger. Syv bjergetaper. Fem kuperede etaper. Fem afslutninger på bjergtoppe. Og flere passager over 2000 meters højde.

Tour de France-arrangøren, ASO, løftede torsdag sløret for ruten til næste års udgave af verdens største cykelløb, og det bliver et løb for de hårdføre og bjergglade.

Aldrig har Touren haft flere stigninger på menuen, og den firedobbelte Tour-vinder Chris Froome, som sidste år blev nummer tre, bemærker især de mange højdemeter.

- Det er en hård rute - ligesom alle tidligere Tour de France-udgaver. Men det, som jeg virkelig bed mærke i, er de adskillige afslutninger i mere end 2000 meters højde, siger Sky-stjernen ifølge cyclingnews.com.

- Det er det, som virkelig adskiller denne rute fra tidligere løb.

Sidste års nummer to, hollænderen Tom Dumoulin, bliver som Froome en af favoritterne igen næste år, med mindre uheld forhindrer deres deltagelse.

Dumoulin er blandt verdens ypperste enkeltstartsryttere, og han så gerne, at der havde været mere end 27 enkeltstartskilometer.

- Det er en hård rute. Flere enkeltstartskilometer ville selvfølgelig have været bedre, så det er ikke en ideel rute for mig, men det var også tilfældet i år, siger Dumoulin til Sunweb-holdets twitterprofil.

Han er dog klar til at tage kampen op på de mange stigninger.

- Der bliver meget klatring i højderne, og der bliver tryk på i anden halvdel af Touren, hvor Pyrenæerne og Alperne bliver afgørende, lyder det fra ham.

På rutekortet findes også syv flade etaper, men de er spredt godt ud på de tre uger, så sprinterne kommer til at lide på vejen hen til at kunne jagte sejre.

- Det er en bakket rute med få øjeblikke til at slappe af. Vi kommer til at skifte mellem den store og den lille klinge hele tiden i tre uger, siger den franske topsprinter Arnaud Demare ifølge cyclingnews.com.

Touren indledes 6. juli i Bruxelles i Belgien.

/ritzau/